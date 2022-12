Los padres de Fernando Báez Sosa quieren perpetua para los acusados

El lunes próximo comenzará el juicio contra los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa (18). Su homicidio conmovió al país el 18 de enero de 2020. Fue cometido a la salida del boliche Le Brique, en la ciudad bonaerense de Villa Gesell.

La alegría del veraneo en ese punto balneario se truncó con el ataque a golpes despiadado protagonizado por los imputados, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona

Está previsto que el veredicto de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, se conozca el 31 de enero.

Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de la víctima, serán los primeros testigos del juicio. “Queremos hablar y que se haga justicia”, dijo este jueves el padre del joven de 18 años asesinado en diálogo con Crónica HD desde el edifico en el que hombre trabaja como encargado.

Al contar que mantuvo una conversación al respecto con Fernando Burlando, uno de sus abogados, Báez indicó: “Nos preguntó, primero, si queríamos hablar. Y, sí, nos animamos. Queremos hablar. Tengo la fuerza y la fe en Dios que todo va a salir bien”.

“Va a ser revivir todo, tener sentimientos encontrados. Me van a pasar muchas cosas por la cabeza. Pero para hacer justicia, como es necesario, vamos a estar ahí. Si están ellos o no (por los rugbiers), no me interesa, yo quiero justicia y vamos por eso; vamos a ser la voz de Fernando”, enfatizó.

Según la investigación, Ciro Pertossi (22), Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Blas Cinalli (21) fueron quienes intervinieron de forma directa en la golpiza feroz, mientras que Ayrton Villaz (23), Lucas (23) y Luciano Pertossi (21) separaron de su grupo a la víctima y golpearon a sus amigos para evitar que lo ayudaran.

No obstante, todos permanecen imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Están detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata 3, ubicada en Melchor Romero.

“Queremos una condena perpetua, eso sería una justicia ejemplar”, resaltó este jueves Silvino para lamentar luego que, pese a la amplia repercusión que tuvo el crimen de su hijo, todavía ve que “siguen las peleas en los boliches. Lo gente nunca tomó consciencia de lo que le pasó a Fernando; veo la tele y siempre pasa lo mismo”, concluyó.