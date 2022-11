"Los padres tendrán que esperar muchísimos meses"

"Quiero expresar mi apoyo a los docentes que trabajan día a día y a los profesionales del derecho que están con este caso, que no es fácil desde lo procesal. No hay juez interviniendo porque el que tiene que juntar las pruebas es el Fiscal. Esto es algo que los padres deberán desarrollar… la paciencia", sostuvo este lunes Verónica Castillo, abogada defensora del Poder Judicial.

En declaraciones a LaCienPuntoUno, la funcionario resaltó que "los padres tendrán que esperar muchos meses; en estos casos medicamente hay que determinar el abuso y lleva muchísimo tiempo recabar toda la información en este caso… son niños. El Poder Judicial tiene que juntar pruebas y el juez va actuar cuando el fiscal las tenga".

Castillo aclaró que "el periodo de investigación, con este caso que es muy complejo, se puede ampliar. Puede ser que lleve más de seis meses porque tenemos niños que no tienen desarrollado el lenguaje. Provincia y municipalidad deben poner un poco de paz para que los padres puedan acompañar a sus niños. Ellos van a tener que seguir con sus actividades porque van a tener que recurrir a audiencias, revisiones médicas y más".

"No creo que la Justicia provincial vaya investigar más o menos porque hagan cortes de ruta o no. Son muchos casos; no hay 30 psicólogos forenses y trabajadores sociales", concluyó.