Los pequeños ciclistas entran en acción

Comienza este domingo el Minitorneo Infantil, en la pista que posee el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia en el barrio Malvinas.

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia dará comienzo este domingo desde las 14:00 al Minitorneo Infantil de Verano, denominado “Bicicleteada de Reyes”. La competencia se desarrollará en la pista de ciclismo del organizador, que se encuentra en el barrio Malvinas.

La inscripción es totalmente gratis. Quienes quieran participar, pueden comunicarse al 297-5137361 (Gimena). Los requisitos que se solicitan son el DNI, nombre y apellido, edad y fecha de nacimiento.

Por otra parte, el 15 de febrero dará comienzo en el autódromo General San Martín, una competencia rutera -certamen que constará de cinco fechas- para las categorías Elite, Master, A, B, C y D, Promocional, Damas y MTB.

Los interesados que quieran tomar parte de esta carrera, podrán comunicarse al 2974206822. La concentración será a las 9, para una hora después, dar comienzo con las pruebas.