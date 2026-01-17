El equipo comodorense cayó 3-0 ante Monteros de Tucumán y así sufrió la 9ª derrota en la temporada.

Waiwen volvió a perder por la Liga de Vóleibol Argentina

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia cayó este sábado ante Monteros de Tucumán por 3-0 en el marco del tercer día del 4º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA RUS).

El partido, que se jugó en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en Castelar, Buenos Aires, tuvo los siguientes sets corridos (25-15, 25-22 y 25-17).

El punta receptor Máximo Mansilla con 15 puntos, del equipo naranja, fue el goleador del partido, mientras que en el conjunto chubutense, el mejor resultó el opuesto Bautista Gazaba con 13 tantos, 3 de bloqueo.

De esa manera, el elenco que conduce el cordobés Lisandro Luppo, que venía de caer ante UPCN de San Juan, sufrió la 9ª derrota en la temporada.

Waiwen, que permanece en el penúltimo puesto, ahora con 9 caídas y 2 triunfos -lleva 6 puntos-, en once presentaciones, mientras que Monteros, se afirma en el tercer lugar con 21 unidades, con 7 éxitos y 4 caídas.

Este domingo, desde las 15, Waiwen Vóley cerrará su participación en el 4º Tour, cuando se enfrente con Defensores de Banfield.

El partido será televisado por la señal de Fox Sports, y también se podrá ver a través de YouTube por el canal de la ACLAV.