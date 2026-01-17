Los Juegos Comunitarios de Verano tuvieron una gran convocatoria

Con la visita del titular de Comodoro Deportes, se llevó a cabo en el club Deportivo Portugués la segunda jornada en la disciplina fútbol.

Este sábado tuvo lugar en el Club Deportivo Portugués la segunda de seis jornadas consecutivas que tendrán los Juegos Comunitarios de Verano en la rama fútbol, un programa perteneciente a Comodoro Deportes bajo la coordinación de los profesores Luis González y Micaela Lien.

El programa, que cuenta con gran cantidad de equipos de diversos barrios de la ciudad, recibió la visita del profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, quien además recorrió la actividad junto a los referentes del programa, como así también realizó una visita a las instalaciones del club junto a su presidente, Alejandro Pallahuala.

“Estamos muy contentos con la participación de todos los chicos. Tenemos desde las categorías 2011 a 2017. Mucha concurrencia, aproximadamente 200 chicos por fin de semana”, explicó Luis González, referente del programa Juegos Comunitarios.

“Las jornadas se desarrollan en el Club Deportivo Portugués, en el césped sintético. Hacemos divisiones de tres o cuatro canchas de fútbol 5, de acuerdo a la cantidad de equipos programados. El objetivo es que vengan a disfrutar el día, que vengan a jugar y divertirse más que nada”, expresó.

“Este año los Juegos Comunitarios de Verano están centralizados en las instalaciones del Deportivo Portugués. Son seis sábados consecutivos en el horario de 9 a 14 aproximadamente, y cabe resaltar que luego de la jornada deportiva a los chicos se les ofrece un almuerzo, que consiste un choripán o hamburguesa, y gaseosa o jugo”, agregó el coordinador del programa.

“A lo largo de los años con satisfacción vemos como los chicos van creciendo, se van superando. Una satisfacción porque a veces nos encontramos con chicos compitiendo en futsal de primera categoría, y tenemos los recuerdos de cuando iniciaron en el programa”, expuso.

“Siempre un agradecimiento especial al profe que nos da la oportunidad de hacer estas cosas para trabajar por los chicos y también un agradecimiento a la institución, al señor Pallahuala que es el presidente de Portugués, que nos brindan sus instalaciones y lo que necesitemos”, sentenció González.