Luciano Benavides se coronó campeón del Rally Dakar 2026

El piloto salteño, con KTM, se quedó con toda la gloria de la categoría Motos en el desierto de Arabia Saudita. En Autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah logró su sexto título.

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de categoría Motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El salteño aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el sprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable.

Todo apuntaba a un desenlace con acento estadounidense hasta los últimos compases de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros. El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.

El punto crítico llegó en el kilómetro 98. Allí, Brabec se equivocó en la navegación cuando marchaba con más de tres minutos y medio de ventaja en la general virtual. Tomó un rumbo erróneo y, aunque se dio cuenta del fallo, ya no hubo margen para corregirlo. En apenas unos instantes se evaporó una ventaja construida durante dos semanas de competición, junto con la opción de levantar de nuevo el Touareg.

Luciano Benavides se topó con él en pista y entendió al instante que la hazaña era posible. El argentino apretó hasta el límite en los últimos kilómetros y completó una de las mayores proezas recientes del Rally Dakar. Cruzó la meta con la sensación de haber hecho lo imposible y, minutos después, se confirmó: campeón del Dakar 2026 por solo dos segundos, la menor diferencia en la historia de la prueba, que se disputa desde 1979.

La victoria en la última etapa fue para Edgar Canet (KTM), joven talento español de La Garriga, que cerró el rally a lo grande.

Canet estuvo animando a Benavides durante toda la jornada y celebró casi más el título de su compañero que su propio triunfo parcial, logrado con seis segundos de ventaja sobre el argentino. Para él fue su tercera victoria de etapa tras imponerse en el prólogo y en la etapa 1, una cosecha notable en su estreno.

El podio final lo completó Tosha Schareina (Honda), que volvió a subirse al cajón, aunque un peldaño por debajo del año anterior. El valenciano afrontó una última etapa sin sobresaltos, con amplio margen sobre Skyler Howes, y concluyó el Dakar a 25:12 del vencedor, confirmando su solidez entre la élite.

NUEVO HITO PARA AL-ATTIYAH

Por su parte, Nasser Al-Attiyah logró un nuevo hito al conquistar su sexto triunfo personal y otorgarle a Dacia su primera victoria en la histórica prueba en Autos, en apenas su segunda participación.

El qatarí volvió a demostrar su dominio en el rally raid y amplía su legado tras victorias anteriores con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019), lo que lo convierte en uno de los pocos pilotos que han ganado el Touareg con cuatro marcas distintas, junto a leyendas como Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel.

Con esta victoria, Al-Attiyah reafirma su estatus como una leyenda viva del Dakar y del rally raid mundial. Su sexto triunfo no solo amplía su palmarés, sino que también deja un registro histórico al lograrlo con Dacia.

PODIO PARA CAVIGLIASSO EN CHALLENGER

Por su parte, el argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) redondeó unas muy buenas semanas para terminar tercero y subirse al podio en la categoría Challenger, que tuvo como ganador al español Pau Navarro (Odyssey Academy).

Cavigliasso, que en 2019 se consagró en Cuatriciclos y el año pasado consiguió el título en la categoría Challenger, completó una de las travesías más duras del automovilismo en un tiempo total de 55 horas, 22 minutos y 13 segundos, para finalizar a 35 minutos y 52 segundos de Navarro.

El podio de la categoría lo completó el saudí Yasir Seaidan (Nasser Racing Team), quien quedó a 23 minutos y 22 segundos del campeón.

El otro argentino que tuvo una muy destacada actuación fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien tuvo su primera experiencia en la categoría tras sus títulos en 2021 y 2023 en motos.

Benavides, que incluso se quedó con el triunfo en la última etapa, quedó séptimo en la clasificación general, aunque pudo haber terminado mucho más arriba pero perdió muchísimo tiempo por los problemas que sufrió en las primeras etapas.

También hubo dos argentinos en el top 5, ya que Bruno Jacomy y Augusto Sanz finalizaron cuarto y quinto respectivamente como copilotos.

Esta fue la sexta edición donde se llevó a cabo la competición en la categoría Challenger, donde previamente se habían consagrado el checo Josef Machacek, el chileno Francisco “Chaleco” López, el estadounidense Austin Jones, la española Cristina Gutiérrez y el argentino Nicolás Cavigliasso.

Además, en la categoría de SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) tuvo una muy buena participación y quedó en el quinto lugar de la clasificación general.

González Ferioli quedó a dos horas y 50 minutos del ganador de la competición, que fue el estadounidense Brock Heger (Loeb Fraymedia Motorsport), quien arrasó y le sacó más de una hora a su escolta.

El podio de la categoría lo completaron el también estadounidense Kyle Chaney (Can-Am) y el francés Xavier de Soultrait (Loeb Fraymedia Motorsport).

Mientras que en Camiones, el lituano Vaidotas Zala se impuso en Camiones. A bordo del Iveco Powerstar, completó los más de 8000 kilómetros del desierto árabe en 56h 58min 38seg, y pese a triunfar en solo una etapa (la séptima, Yanbú-Yanbú), aventajó en más de veinte minutos al checo Ales Loprais.

La etapa 13 finalizada este sábado en Yanbú, contó de 103 kilómetros y fue ganada por el neerlandés Kay Huzink, con 1min 14seg de ventaja sobre su compatriota Mitchel Van Den Brink, que se posicionaba como el principal candidato tras un gran arranque, pero fue perdiendo terreno con el lituano y se acomodó tercero en la general, por detrás también del checo Loprais.