Nasser Al-Attiyah dominó la penúltima etapa del Dakar

El piloto qatarí, con Dacia, se quedó con la 12ª etapa del Rally, que este sábado llegará a su fin por el desierto de Arabia Saudita.

La 12ª y penúltima etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita dejó prácticamente visto para sentenciar el triunfo en Autos de Nasser Al-Attiyah. El qatarí tuvo una actuación magistral en los 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu, un trazado variado, con arena, dunas rotas y largas pistas rápidas.

Al volante del Dacia, Al-Attiyah, que logró así su victoria 50ª en el historial de la categoría, completó la especial con un tiempo de 3h21’52”, sacando a relucir un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros. Sin la presión de tener que atacar, el líder se permitió ganar incluso cuando no lo necesitaba, metiendo 6:22 a su principal perseguidor, el español Nani Roma, y dejando el Dakar prácticamente cerrado a falta del trámite final.

Fue su segunda victoria de etapa en esta edición, pero probablemente la más simbólica, ya que decidió la carrera en un momento justo.

Por su parte, en Motos, el estadounidense Ricky Brabec asestó un golpe de efecto decisivo al imponerse en la etapa de motos y recuperar la punta de la clasificación general cuando solo resta una jornada para el final, de manera que el el piloto de Honda ejecutó a la perfección su plan estratégico en la especial de 311 kilómetros entre Al-Henakiyah y Yanbu, un tramo clave en el que supo jugar con la presión y los tiempos para darle la vuelta a la carrera.

Brabec, que había comenzado el día con 23 segundos de desventaja respecto al salteño Luciano Benavides (KTM), decidió en la etapa anterior dejar salir por delante al argentino.

Por su parte, el argentino Jeremías González Ferioli obtuvo su segunda victoria de etapa, tras imponerse con autoridad en la duodécima y penúltima etapa, disputada entre Al Henakiyah y Yanbu, con 311 kilómetros de especial cronometrada dentro de la categoría SSV de autos.

González Ferioli dominó la jornada de principio a fin y gestionó con solvencia una etapa larga y exigente, marcada por la navegación y los cambios constantes de terreno. El argentino cruzó la línea de meta con una ventaja clara sobre sus rivales y confirmó su gran momento de forma en esta edición del raid más duro del mundo.

En la general, Heger solo concedió algo más de dos minutos respecto a su perseguidor más directo, su compatriota Kyle Chaney, y conservó una renta muy cómoda: 1:03.46 sobre Chaney y 1:24.25 sobre el francés Xavier de Soultrait, tercero en la clasificación acumulada.

Con estos márgenes, Heger quedó muy bien encaminado hacia su segundo título consecutivo en el Dakar.

Además, el argentino Kevin Benavides, fue el más rapido de la jornada en la categoría Challenger con un tiempo de 03h44m52s, repitiendo así el éxito logrado días atrás, y en lo que es su primer Dakar sobre cuatro ruedas.

Fue "1-3" para Argentina, con Daniel Zille y Sebastián Cesana ocupando el último lugar del podio arribando con una diferencia de (+3m37s).

Entre medio de ambos argentinos, se ubicó Dania Akeel, la piloto de Taurus, finalizó con una diferencia de (+2m15s).

En el clasificador general, Pau Navarro se encamina a la victoria con una diferencia (+25m53s) de ventaja, los escoltas son Yasir Seaidan y Xavier Flick.

Y en Camiones, el lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.

Este sábado, el rally vivirá su último capítulo con una corta especial de 105 kilómetros a orillas del Mar Rojo, un paseo final hasta Yanbu que servirá para coronar definitivamente al rey del desierto.