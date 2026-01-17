Ganó Argentina y clasificó al Mundial U17 de Qatar

Derrotó 3-1 a Venezuela, logrando así su tercera victoria en el Sudamericano que se juega en Comodoro Rivadavia. Este domingo se despide ante Brasil.

La Selección Argentina U17 masculina de vóleibol se clasificó este viernes para el Mundial de Qatar 2026 al derrotar a Venezuela 3-1 en el marco de la tercera fecha del Sudamericano que se juega en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.

El elenco “Albiceleste”, comenzó perdiendo el juego ante la “Vinotinto” 23-25, pero luego reaccionó ganando los siguiente parciales 26-24, 25-12 y 25-21, para de esa manera lograr su tercera victoria y asegurarse uno de los boletos a la Copa del Mundo.

En el otro partido que abrió la jornada, Chile logró su primera victoria al imponerse en sets corridos a Perú por 3-0 con parciales de 25-16, 25-15 y 25-15, y de ese modo, mantiene vivas sus chances de clasificarse para la cita mundialista.

Este sábado desde las 17:30 se jugará la cuarta fecha. Brasil se medirá con Chile y luego, Perú se las verá con Venezuela, quien también sueña con lograr una plaza.

Argentina, mientras tanto, ya con el objetivo logrado, cerrará su participación en el Sudamericano el domingo cuando se enfrente a partir de las 20:30 en el clásico ante Brasil.

……………

Panorama

VIERNES 16 (3ª fecha)

- Chile 3 / Perú 0 (25-16, 25-15 y 25-15).

- Argentina 3 / Venezuela 1 (23-25, 26-24, 25-12 y 25-21).

SABADO 17 (4ª fecha)

17:30 Brasil vs Chile

20:30 Perú vs Venezuela

DOMINGO 18 (5ª fecha)

12:00 Venezuela vs Chile

20:30 Argentina vs Brasil.

Foto: Prensa FeVA.