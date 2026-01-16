Argentina reafirmó su buen inicio con una sólida victoria ante Perú

Se impuso 3-0 en el cierre de la segunda fecha del Sudamericano U17 de vóley que se juega en Comodoro. Este viernes se mide ante Venezuela.

La Selección Argentina masculina U17 de vóleibol volvió a festejar en el Sudamericano que se disputa en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia, y ratificó su protagonismo al imponerse con claridad frente a Perú por 3 a 0, en el cierre de la segunda fecha del certamen.

El conjunto albiceleste fue ampliamente superior a lo largo del encuentro. La diferencia se hizo especialmente notoria en el segundo parcial, donde el equipo argentino marcó el ritmo y no dejó opciones a su rival, encaminando un triunfo contundente con parciales de 25-15, 25-7 y 25-16.

En el plano individual, Máximo Mendoza se destacó como el máximo anotador argentino con 12 puntos, liderando un ataque que funcionó con fluidez.

En Perú, Jorge Cárdenas aportó 3 unidades en un partido complejo para la visita, condicionado por la presión del público y la solidez del local.

Con este resultado, Argentina continúa firme en su objetivo de meterse entre los tres mejores del torneo y asegurar una de las plazas para el próximo Mundial.

En el otro partido que abrió la fecha, Brasil obtuvo su segundo éxito al imponerse por 3-0 ante Venezuela, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-13.

A pesar de la contundencia del marcador final, el desarrollo del juego mostró a una "Vinotinto" combativa bajo la dirección de José Pérez. Durante los dos primeros capítulos, Venezuela logró jugar de igual a igual, llegando a liderar el marcador en varios tramos gracias a la potencia de Rondon, quien se consagró como el máximo anotador del partido con 18 puntos. Sin embargo, Brasil mostró mayor templanza en los cierres y dominó el tercer set con claridad. Por el lado brasileño, L. Pelazzo volvió a ser la referencia en ataque, sumando 12 puntos clave para el triunfo.

La selección argentina volverá a jugar este viernes a las 20:30 frente a Venezuela, para cerrar la jornada. El partido será televisado por DeporTV y por el canal de YouTube de la FeVA TV.

En la previa desde las 17:30, Chile se enfrentará a Perú, en un partido donde ambos irán por su primera victoria.

……………..

Panorama – Club Ingeniero Huergo – Km 3

JUEVES 15 (2ª fecha)

- Venezuela 0 / Brasil 3 (25-22, 25-21 y 25-13).

- Argentina 3 / Perú 0 (25-15, 25-7 y 25-16).

VIERNES 16 (3ª fecha)

17:30 Chile vs Perú

20:30 Argentina vs Venezuela

SABADO 17 (4ª fecha)

17:30 Brasil vs Chile

20:30 Perú vs Venezuela

DOMINGO 18 (5ª fecha)

12:00 Venezuela vs Chile

20:30 Argentina vs Brasil.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.