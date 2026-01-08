Se viene el Sudamericano Sub U17 de vóley masculino en Comodoro

Del 14 al 18 de enero, Comodoro Rivadavia recibirá el mejor vóley sudamericano U17, en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.
La ciudad será sede -del 14 al 18 de enero- del Campeonato Sudamericano, que otorgará dos plazas para el Mundial 2026.
Además de la anfitrión Argentina, las otras selecciones que tomarán parte de este certamen son Brasil, Venezuela, Perú y Chile.
El torneo organizado por FeVA (Federación del Voleibol Argentino), contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Deportes. Se trata de la primera competencia internacional del año para la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).
Todos los partidos se podrán ver a través de la plataforma de streaming de la FeVA TV.
…………….
Programa
14 de enero
18:30 Brasil vs Perú
20:30 Argentina vs Chile
15 de enero
18:30 Venezuela vs Brasil
20:30 Argentina vs Perú
16 de enero
18:30 Chile vs Perú
20:30 Argentina vs Venezuela
17 de enero
18:30 Brasil vs Chile
20:30 Perú vs Venezuela
18 de enero
18:30 Venezuela vs Chile
20:30 Argentina vs Brasil