Newbery va en busca de su pasaje a semifinales

Tras ganar 3-0 en Comodoro Rivadavia, el “Aeronauta” visita este domingo a Deportivo Villalonga. El partido comienza a las 18.

En el cierre de los cuartos de final de la Región Patagónica, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia visitará este domingo desde las 18 a Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires, luego de ganar 3-0 como local con goles de Franco Domínguez, Ariel Rubio y Alex Sosa.

El partido, que se jugará sin público visitante en el estadio “Miguel Angel Recondo”, será controlado por Facundo Altuna, quien estará acompañado por Franco Páez y Juan Manuel Vega, todos de la Liga de Bahía Blanca.

En el caso de acceder a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, el “Aeronauta” se enfrentará al ganador del cruce entre Boxing Club de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande, que en la ida empataron 1-1.

En los otros cruces, mientras tanto, La Amistad de Cipolletti recibirá a San Patricio de El Chañar (Neuquén) y el Deportivo Roca de General Roca, hará lo propio ante Atlético Regina de Villa Regina en el duelo rionegrino.

………………

Programa de Cuartos de final – vuelta

DOMINGO 11

- Boxing Club (Río Gallegos) vs Camioneros (Río Grande).

Arbitro: Diego Alvarez (Trelew).

Asistentes: Lautaro Carro (Trelew) y Santiago Van Dick (Trelew).

Cuarto árbitro: Josué Caleb (Trelew).

Estadio: Boxing.

Hora: 17.

- Deportivo Villalonga (Villalonga) vs Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia).

Arbitro: Facundo Altuna (Bahía Blanca).

Asistentes: Franco Páez (Bahía Blanca) y Juan Manuel Vega (Bahía Blanca).

Cuatro árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).

Estadio: Miguel Angel Recondo.

Hora: 18.

- La Amistad (Cipolletti) vs San Patricio (El Chañar).

Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Asistentes: Rodrigo Moreno (Viedma) y Jonathan Balda (Viedma).

Cuatro árbitro: Agustín Linares (Viedma).

Estadio: La Amistad.

Hora: 18:30.

- Deportivo Roca (General Roca) vs Atlético Regina (Villa Regina).

Arbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén).

Asistentes: Martín Molina (Neuquén) y Nelson Garrido (Neuquén).

Cuatro árbitro: Lautaro Fonseca (Neuquén).

Hora: 19.