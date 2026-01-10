Newbery va en busca de su pasaje a semifinales

En el cierre de los cuartos de final de la Región Patagónica, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia visitará este domingo desde las 18 a Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires, luego de ganar 3-0 como local con goles de Franco Domínguez, Ariel Rubio y Alex Sosa.
El partido, que se jugará sin público visitante en el estadio “Miguel Angel Recondo”, será controlado por Facundo Altuna, quien estará acompañado por Franco Páez y Juan Manuel Vega, todos de la Liga de Bahía Blanca.
En el caso de acceder a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, el “Aeronauta” se enfrentará al ganador del cruce entre Boxing Club de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande, que en la ida empataron 1-1.
En los otros cruces, mientras tanto, La Amistad de Cipolletti recibirá a San Patricio de El Chañar (Neuquén) y el Deportivo Roca de General Roca, hará lo propio ante Atlético Regina de Villa Regina en el duelo rionegrino.
………………
Programa de Cuartos de final – vuelta
DOMINGO 11
- Boxing Club (Río Gallegos) vs Camioneros (Río Grande).
Arbitro: Diego Alvarez (Trelew).
Asistentes: Lautaro Carro (Trelew) y Santiago Van Dick (Trelew).
Cuarto árbitro: Josué Caleb (Trelew).
Estadio: Boxing.
Hora: 17.
- Deportivo Villalonga (Villalonga) vs Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia).
Arbitro: Facundo Altuna (Bahía Blanca).
Asistentes: Franco Páez (Bahía Blanca) y Juan Manuel Vega (Bahía Blanca).
Cuatro árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).
Estadio: Miguel Angel Recondo.
Hora: 18.
- La Amistad (Cipolletti) vs San Patricio (El Chañar).
Arbitro: Danilo Viola (Viedma).
Asistentes: Rodrigo Moreno (Viedma) y Jonathan Balda (Viedma).
Cuatro árbitro: Agustín Linares (Viedma).
Estadio: La Amistad.
Hora: 18:30.
- Deportivo Roca (General Roca) vs Atlético Regina (Villa Regina).
Arbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén).
Asistentes: Martín Molina (Neuquén) y Nelson Garrido (Neuquén).
Cuatro árbitro: Lautaro Fonseca (Neuquén).
Hora: 19.