Gastón Fuentealba es el nuevo presidente de la Federación de Atletismo del Chubut

La Federación de Atletismo del Chubut tiene a partir de este sábado nueva conducción que encabeza el comodorense Gastón Fuentealba.
El todavía atleta y diseñador de carteles publicitarios reemplazará a Valeria Soplanes, que depuso el cargo, al igual que el resto de su directiva, en la Asamblea Ordinaria que se realizó en la Pista Sintética de Kilómetro 4 de Comodoro Rivadavia.
La directiva tendrá como responsable técnico al olímpico 2008 radicado en Epuyén, Leonardo Price, que tendrá el asesoramiento del entrenador esquelense Rodrigo Peláez, y otro nutrido grupo de profesores como Rodrigo Espinoza, Carola Ocampo y Andrea de la Cerda. Como secretario general actuará el periodista trelewense Edgardo Lillo y el bloque también ha logrado sumar a otro referente como Estela Martínez.
En la asamblea, Valeria Soplanes explicó las acciones de la comisión directiva saliente, las limitaciones y cumpliendo con el marco legal, presentó la memoria y balance del 2023/2024 en compañía de otros integrantes de la comisión; Valeria Arias, Iris Barrionuevo, Simón Vehutey y Martín Cavaco.
También participó de la asamblea Ramón Flores, en su carácter de integrante de la Asociación Atlética del Sur, también referente de la Federación Master.
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Gastón Antonio Fuentealba
Vicepresidente: Leonardo Nelson Price
Secretario general: Edgardo Jacobo Lillo
Secretario técnico: Rodrigo Agustín Pelaez
Tesorero: Felisa Cristina Campos
Vocales Titulares:
- Estela María Martínez
- Carola Noemí Ocampo
- Daniel Omar Madera
Vocales Suplentes:
- Eliana Jimena Guitart
- Denis Ernesto Krieger
- Tania Yamila Rosas
REVISORES DE CUENTAS
Revisores de Cuentas Titulares:
- Darío Orlando Goyeneche
- Andrea Evangelina de la Cerda
Revisor de Cuentas Suplente:
- Natalia Lorena Ruhl.