Preside la nueva y representativa Comisión Directiva y Leonardo Price, nutrido por otros reconocidos entrenadores, comandará el equipo técnico.

Gastón Fuentealba es el nuevo presidente de la Federación de Atletismo del Chubut

La Federación de Atletismo del Chubut tiene a partir de este sábado nueva conducción que encabeza el comodorense Gastón Fuentealba.

El todavía atleta y diseñador de carteles publicitarios reemplazará a Valeria Soplanes, que depuso el cargo, al igual que el resto de su directiva, en la Asamblea Ordinaria que se realizó en la Pista Sintética de Kilómetro 4 de Comodoro Rivadavia.

La directiva tendrá como responsable técnico al olímpico 2008 radicado en Epuyén, Leonardo Price, que tendrá el asesoramiento del entrenador esquelense Rodrigo Peláez, y otro nutrido grupo de profesores como Rodrigo Espinoza, Carola Ocampo y Andrea de la Cerda. Como secretario general actuará el periodista trelewense Edgardo Lillo y el bloque también ha logrado sumar a otro referente como Estela Martínez.

En la asamblea, Valeria Soplanes explicó las acciones de la comisión directiva saliente, las limitaciones y cumpliendo con el marco legal, presentó la memoria y balance del 2023/2024 en compañía de otros integrantes de la comisión; Valeria Arias, Iris Barrionuevo, Simón Vehutey y Martín Cavaco.

También participó de la asamblea Ramón Flores, en su carácter de integrante de la Asociación Atlética del Sur, también referente de la Federación Master.

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Gastón Antonio Fuentealba

Vicepresidente: Leonardo Nelson Price

Secretario general: Edgardo Jacobo Lillo

Secretario técnico: Rodrigo Agustín Pelaez

Tesorero: Felisa Cristina Campos

Vocales Titulares:

Estela María Martínez

Carola Noemí Ocampo

Daniel Omar Madera

Vocales Suplentes:

Eliana Jimena Guitart

Denis Ernesto Krieger

Tania Yamila Rosas

REVISORES DE CUENTAS

Revisores de Cuentas Titulares:

Darío Orlando Goyeneche

Andrea Evangelina de la Cerda

Revisor de Cuentas Suplente: