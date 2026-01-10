El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Deportes
  2.  |  ATLETISMO
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Gastón Fuentealba es el nuevo presidente de la Federación de Atletismo del Chubut

Preside la nueva y representativa Comisión Directiva y Leonardo Price, nutrido por otros reconocidos entrenadores, comandará el equipo técnico.

La Federación de Atletismo del Chubut tiene a partir de este sábado nueva conducción que encabeza el comodorense Gastón Fuentealba.

El todavía atleta y diseñador de carteles publicitarios reemplazará a Valeria Soplanes, que depuso el cargo, al igual que el resto de su directiva, en la Asamblea Ordinaria que se realizó en la Pista Sintética de Kilómetro 4 de Comodoro Rivadavia.

La directiva tendrá como responsable técnico al olímpico 2008 radicado en Epuyén, Leonardo Price, que tendrá el asesoramiento del entrenador esquelense Rodrigo Peláez, y otro nutrido grupo de profesores como Rodrigo Espinoza, Carola Ocampo y Andrea de la Cerda. Como secretario general actuará el periodista trelewense Edgardo Lillo y el bloque también ha logrado sumar a otro referente como Estela Martínez.

En la asamblea, Valeria Soplanes explicó las acciones de la comisión directiva saliente, las limitaciones y cumpliendo con el marco legal, presentó la memoria y balance del 2023/2024 en compañía de otros integrantes de la comisión; Valeria Arias, Iris Barrionuevo, Simón Vehutey y Martín Cavaco.

También participó de la asamblea Ramón Flores, en su carácter de integrante de la Asociación Atlética del Sur, también referente de la Federación Master.

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Gastón Antonio Fuentealba

Vicepresidente: Leonardo Nelson Price

Secretario general: Edgardo Jacobo Lillo

Secretario técnico: Rodrigo Agustín Pelaez

Tesorero: Felisa Cristina Campos

Vocales Titulares:

  • Estela María Martínez
  • Carola Noemí Ocampo
  • Daniel Omar Madera

Vocales Suplentes:

  • Eliana Jimena Guitart
  • Denis Ernesto Krieger
  • Tania Yamila Rosas

REVISORES DE CUENTAS

Revisores de Cuentas Titulares:

  • Darío Orlando Goyeneche
  • Andrea Evangelina de la Cerda

Revisor de Cuentas Suplente:

  • Natalia Lorena Ruhl.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico