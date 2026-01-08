Se presentó la 27ª edición de la Corrida de la Bahía

Será el domingo 18 de enero en Playa Unión, en las distancias de 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones están abiertas hasta el día de la carrera.

Este jueves por la mañana, en el Auditorio de Chubut Deportes, se llevó a cabo la presentación de la 27° edición de la tradicional Corrida de la Bahía que se realizará el domingo 18 de enero a las 18 en Playa Unión.

En la conferencia de prensa estuvieron el organizador de la prueba Amadeo Gallardo, de la Escuela Municipal de Atletismo; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente de la ciudad de Rawson, Damián Biss; y el director de Deportes del municipio capitalino, Andrés Maidana.

Como siempre, la corrida tendrá las dos distancias de 5 y 10 kilómetros y habrá una importante premiación. En los 5k habrá copas a los 5 primeros en damas y caballeros en categoría general. Y en los 10k la premiación será por edades donde habrá copas a los tres primeros de cada categoría, tanto en varones como en mujeres; además se le otorgará un medallón a todos los participantes en ambas distancias.

Las inscripciones se pueden realizar a los números 280-4221570 (Amadeo Gallardo) y 280-4327234 (Mauro Carrasco); y el mismo día de la prueba de 10 de la mañana hasta media hora antes de la largada. El valor es de 30.000 trotes.

“ME SIENTO ACOMPAÑADO”

Amadeo Gallardo expresó que “Milton y Damián siempre me están acompañando, me siento contento, cuando uno se siente acompañado de esta manera las cosas se facilitan, no es solo lo económico, vale mucho el apoyo, en esta gestión me siento acompañado y me dan más ganas de seguir trabajando”.

“Quiero agradecer al municipio que me ha dado la oportunidad y me han autorizado para volver a hacer el horario y recorrido original, que volverá a ser Puerto, Playa y Toninas como en los inicios, esto ha caído muy bien en los atletas y eso es lo importante porque son ellos los que tienen que estar contentos y dan el espectáculo”, agregó.

El intendente Biss agradeció “a todos los medios presentes por estar en la conferencia, a Milton y Chubut Deportes por estar siempre presentes con Rawson acompañando a las disciplinas deportivas sea grupales o individuales; hemos tenido un 2025 muy limitado desde lo económico pero con mucho trabajo, hay que ponerle cabeza e ideas nuevas, entre todos poder acompañar a los atletas y discilpinas”.

Luego, sostuvo que “Amadeo es un dirigente deportivo de muchos años, estamos orgullosos que sea parte de nuestra comunicad, esta carrera que en realidad con distintos nombres hace 41 años que se realiza es de las más antiguas de la provincia. En el marco de una temporada de verano que esperamos que sea de las mejores de los últimos años, estamos muy contentos, el deporte tendrá mucha presencia este verano, sobre todo en Playa Unión, no me cabe duda que habrá mucha participación de atletas y vecinos, de nuestra parte estamos para colaborar, todo el equipo de tránsito y deporte de la Municipalidad, invitar a que se suman y se inscriban y sean parte de esta nueva edición”.

Milton Reyes fue el encargado de cerrar conferencia y recalcó que “es un placer este inicio de año con tantas actividades, escucharlo a Amadeo con esa humildad, es un gran dirigente que genera este evento de temporada de verano, tantos años, tenemos que articular y ayudar para que esto suceda, que siga creciendo, aprovechar a los medios porque es fundamental la difusión, que se inscriban todos los atletas y aficionados, es muy emblemático, es importante la participación”.

El titular de Chubut Deportes expresó que “trabajando en conjunto con el municipio es más sencillo todo, nos sentimos sumamente cómodos, entendemos que la única manera es trabajando en equipo, necesitamos de todos para que podamos disfrutar de una gran jornada deportiva. Esta carrera es sumamente importante, los vecinos de Rawson y el Valle y de toda la provincia tienen que acompañar y que se arme un vínculo con el turismo deportivo porque la gente va a compartir ese fin de semana disfrutando en Playa Unión”.