Se viene la pretemporada para el Atletismo Adaptado

Será del 15 de enero al 26 de febrero en la Pista Municipal de Atletismo de Trelew, a cargo de la atleta “Vanshi” Thomas.

Chubut Deportes informa que del 15 de enero al 26 de febrero, se llevará a cabo la pretemporada 2026 de atletismo adaptado en la Pista Municipal de Atletismo “José Romano” de Trelew.

Esta iniciativa, que surgió de la mano de Silvana Caraballo, subgerente del área de deporte adaptado de Chubut Deportes, tiene como persona a cargo a la reconocida atleta Evangelina “Vanshi” Thomas.

Los días y horarios de entrenamiento serán los martes y jueves de 18 a 19 hs.

El objetivo de esta pretemporada 2026 de atletismo adaptado es brindar una continuidad de entrenamiento durante el verano y preparar a los atletas para el calendario anual de competencias, promoviendo la inclusión, el desarrollo personal y la participación familiar.

En diálogo con el área de prensa, “Vanshi” Thomas expresó: “Estoy muy feliz con esta convocatoria de Chubut Deportes para que todos los chicos que ya nos han representado a nivel provincial y nacional puedan seguir entrenando en el verano; vamos a iniciar una pretemporada para que los deportistas tengan su entrenamiento y prepararse para futuras competencias, me llena de orgullo como deportista y como atleta, soy consciente de lo importante que es no dejar de entrenar, les hace muy bien en todo sentido, a nivel emocional y físico, estoy muy motivada con todo esto”.

Sobre el balance del año que recién termina, la atleta sostuvo que “en 2025 fue increíble la convocatoria que tuvimos, se obtuvieron muy buenos resultados, cada uno tiene a su entrenador pero se fueron sumando conmigo también para ayudarlos y motivarlos, tengo más de veinte años en el deporte que me ha dado muchas cosas por eso lo que intento es motivarlos para que sigan por este camino, hubo varias medallas chicos que tuvieron muchos logros, tuvimos la posibilidad de viajar por todo el país, hacer concentraciones nacionales con la Selección Argentina, queremos seguir así, hay muchos talentos y la idea es prepararlos este veranos para las futuras competencias. El año pasado se hizo un trabajo muy importante y estoy feliz de que me hayan tenido en cuenta, viajar, conocer a los chicos, ellos me enseñan mucho a mí también y sacaron lo mejor de mí para que yo tenga ganas de seguir y dedicarme, me llena el alma que ellos crezcan con el deporte, los padres y las familias están muy felices, gracias a Chubut Deportes esto se pudo hacer, que los chicos puedan tener sus viajes, estar bien alojados en hoteles, buenas comidas, se lo merecen como buenos deportistas que son”.

Como buena conocedora del campo del atletismo, la experimentada atleta explicó que “es muy importante hacer una buena pretemporada, no hay que dejar de entrenar, este deporte requiere mucha responsabilidad, la disciplina es fundamental, el ser conscientes que están representando a la provincia del Chubut, no solo les hace bien a ellos sino que son ejemplo para muchos chicos más. Repito, es muy importante no dejar de entrenar, hay que entrenar para tener los viajes y esos privilegios, llevarlos por los valores que tiene el deporte, explicarles que las cosas no son fáciles y cuestan, pero con trabajo y disciplina se puede lograr, de hecho si yo pude lograrlo entrenando en Trelew, ellos lo pueden lograr y para eso vamos a ayudarlos”.