Jorge Mérida obtuvo un gran 9º puesto en la San Silvestre

La competencia de 8 kilómetros, que se corrió el 31 de diciembre en Buenos Aires tuvo como vencedor a Laureano Rosa.

El experimentado atleta radatilense Jorge Mérida ocupó el 9º puesto durante la prueba de San Silvestre, que se corrió el último 31 de diciembre en Buenos Aires y sobre una distancia de 8 kilómetros.

El tiempo de Mérida, quien resultó ganador de la primera edición corrida en 2010, fue de 27’05”, mientras que el vencedor de la competencia resultó Laureano Rosa con 24’17”, seguido de Leonel Jarrín, mientras que el podio lo completó Agustín Lima.

Tras la carrera, el también secretario de Turismo y Deportes de Rada Tilly, expresó en su página de Facebook, la satisfacción luego de haber terminado entre los diez primeros.

“Un gran desafío desde lo emocional, mental y físico que costó y que se sintió, y en el que encontré esa fuerza interior que nos mueve a dar ese siguiente paso aunque parar fuese la opción más sencilla. Pero somos corredores, y esa llama que nos impulsa está siempre, en el running y en la vida. Gracias a todos los que acompañaron este proceso, llegar 15 años después y estar entre los 10 primeros es el resultado de la energía de muchas personas. Por un 2026 con paz, alegría, salud y muchos kilómetros!!!”, cerró el entrenador de Amanus Running Club.