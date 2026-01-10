Será este domingo en la Bajada 12 de Rada Tilly. La acción dará comienzo a las 13:40.

El Seven de la Patagonia define a sus campeones

La 26ª edición del Seven de la Patagonia, el tradicional torneo de rugby veraniego que organiza Chenque RC, llegará este domingo a su finalización con la consagración de los campeones en cada una de sus categorías en la Bajada 12 de Rada Tilly.

En ese contexto, la acción arrancó este sábado, con temperatura en marcado ascenso y la participación de 46 equipos, 18 de ellos en categoría Libres, la misma cantidad de la anterior edición.

En total, contando las dos jornadas, serán noventa los partidos que se desarrollarán en las distintas canchitas que fueron diseñadas para la ocasión, con sus respectivos sponsors.

Este sábado, mientras tanto, la actividad arrancó pasado el mediodía y se jugaron más de 50 partidos, todo un récord para un solo día, donde además de Libres, toman parte las categorías Femenino Mayores, Juveniles y Veteranos.

El domingo, mientras tanto, será jornada de definiciones. Se jugarán cuartos de final, semifinal y final -en Libres habrá campeón de la Copa de Oro y Plata-, mientras que en Menores de 18 años y Menores de 16, también habrá semifinal y final.

Cabe destacar que este torneo, que organiza año tras año Chenque RC, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly y el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

La XXVI edición del Seven de la Patagonia, en esta ocasión, se juega en homenaje a Jorge “Coco” Risso, un formador, referente y entrenador que dejó su huella en toda la familia del club “Celeste”.

Programa – Domingo 11

