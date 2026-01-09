El certamen tendrá lugar este fin de semana en Rada Tilly, con categorías Mayores en ambas ramas, Juveniles y Veteranos.

Se vive la 26ª edición del Seven de la Patagonia

La 26ª edición del Seven de Rugby de la Patagonia se realizará este sábado y domingo en la Bajada 12, desde las 12:30, con organización de Chenque Rugby Club y acompañamiento municipal.

El certamen, que marca el regreso de la actividad en la región, se denomina Copa Jorge “Coco” Risso, en homenaje al histórico formador de la institución.

Participan las categorías Mayores Libres, Juveniles (desde M-13 hasta M-18), Femenino Mayores y Veteranos. Además, estarán presentes los invitados Jerónimo “Cumpa” Herrera, “Tito” Díaz Bonilla y Nahuel Seri.

programa2

programa3