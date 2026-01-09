Presentaron el XXVI Seven de la Patagonia

El tradicional torneo de rugby se jugará este sábado y domingo en la Bajada 12 de Rada Tilly, con la organización de Chenque RC.

Este fin de semana, en Rada Tilly, con la organización de Chenque RC, se llevará adelante el XXVI Seven de la Patagonia, en la Bajada 12 de la villa balnearia.

Las categorías que serán parte de la competencia son: Mayores libres, Juveniles M13 y M18, Femenino y Veteranos.

Se trata de uno de los clásicos de todos los veranos en Rada Tilly, que se realizará este sábado y domingo con el acompañamiento del municipio de Rada Tilly y Comodoro Deportes.

La XXVI del Seven de la Patagonia, en esta oportunidad, será en homenaje a Jorge “Coco” Risso, un formador, referente y entrenador que dejó su huella en toda la familia de Chenque RC.

En el lanzamiento oficial estuvieron: el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Ignacio Barreto, director de Deporte de Rada Tilly, y Juan Carlos Anna, presidente de Chenque RC, entre otras autoridades.

Juan Carlos Anna aseguró que desde el club “la verdad que 26 años haciendo esto es un orgullo, comenzar con las actividades de la playa, con este Seven tan tradicional que se hace después de tanto tiempo. Es muy especial por el recuerdo a Coco (Risso). Cada vez tenemos más responsabilidades, tenemos más apoyo, los clubes están cada vez más unidos. Estamos muy felices de hacer este trabajo, con los vestuarios muy avanzados, con la posibilidad de tener gas, gracias a todos los que nos acompañan. Estamos en pleno desarrollo”.

Mariel Peralta desde el Ejecutivo de la Villa Balnearia expresó que “cada año es un placer acompañar, son 26 años y me parece que hay eventos que se organizan por años y con el esfuerzo de muchos. Este es un evento que al ser playero tiene una identidad distinta que lo hace radatilense. Creo que el Seven de las playas no podría hacerse en ningún otro lugar que no sea en Rada Tilly y la ciudad no sería la misma sin el Seven. Eso significa que hay que armar equipos para que esto suceda y desde este municipio nos sentimos sumamente orgullosos de ser parte del equipo con este club. Es un momento de encuentro, es un momento de construcción de comunidades”.

Maximiliano Sampaoli felicitó al club “por su desarrollo y su crecimiento. Los clubes de rugby, en estos últimos años, han dado un paso adelante muy importante y el crecimiento es muy sostenido. Rada Tilly tiene una serie de eventos que son seguidos en esta temporada y es muy bueno para la región. Tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para hacer esto y sostenerlo en el tiempo”.

Por su parte, Hernán Martínez sostuvo que ambos municipios, tanto de Rada Tillly y Comodoro, al arranque de esta temporada “nos juntamos y nos acercamos a planificar la temporada de verano, con la organización de eventos deportivos en la playa. Es una alegría enorme volver a decir que el deporte sigue avanzando. Quiero felicitar al club por el reconocimiento a Jorge Coco Risso, de esos dirigentes que trabajan y crean un club. Agradecemos a la municipalidad de Rada Tilly, al área de Deportes, que nos motivan a seguir trabajando juntos para la comunidad. Desde el Estado municipal de Comodoro vamos a acompañar, vamos a estar y que este Seven llegue a muchos años más”.