Derrotó 3-0 a Chile por el torneo que dio comienzo en el Club Ingeniero Huergo. Este jueves a las 20:30 se mide ante Perú, que cayó en sets corridos frente a Brasil.

Argentina debutó con triunfo en el Sudamericano U17 de vóley

La Selección Argentina U17 masculina de vóleibol tuvo un estreno positivo en el Sudamericano que dio comienzo este miércoles, al vencer a Chile por 3-0, con parciales de 27-25, 25-11 y 28-26, en el inicio del certamen que se juega en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.

El conjunto nacional mostró solidez en momentos clave del encuentro y sumó sus primeros puntos en un torneo que otorga tres plazas para el Mundial U17.

En la continuidad del certamen, Argentina volverá a jugar este jueves desde las 20:30 frente a Perú, con transmisión de DeporTV y FeVA TV (YouTube).

En el partido que abrió la jornada inaugural, Brasil superó a Perú por 3-0, con parciales de 25-11, 25-17 y 25-12.

El elenco “verdeamarillo” hará su segunda presentación desde las 18:30 ante Venezuela, que hará su debut en el certamen.

Panorama – Club Ingeniero Huergo – Km 3

MIERCOLES 14

- Brasil 3 / Perú 0 (25-11, 25-17 y 25-12).

- Argentina 3 / Chile 0 (27-25, 25-11 y 28-26).

JUEVES 15

18:30 Venezuela vs Brasil

20:30 Argentina vs Perú

VIERNES 16

18:30 Chile vs Perú

20:30 Argentina vs Venezuela

SABADO 17

18:30 Brasil vs Chile

20:30 Perú vs Venezuela

DOMINGO 18

18:30 Venezuela vs Chile

20:30 Argentina vs Brasil.