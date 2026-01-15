El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Deportes
  2.  |  VOLEIBOL
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Argentina debutó con triunfo en el Sudamericano U17 de vóley

Derrotó 3-0 a Chile por el torneo que dio comienzo en el Club Ingeniero Huergo. Este jueves a las 20:30 se mide ante Perú, que cayó en sets corridos frente a Brasil.

La Selección Argentina U17 masculina de vóleibol tuvo un estreno positivo en el Sudamericano que dio comienzo este miércoles, al vencer a Chile por 3-0, con parciales de 27-25, 25-11 y 28-26, en el inicio del certamen que se juega en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.

El conjunto nacional mostró solidez en momentos clave del encuentro y sumó sus primeros puntos en un torneo que otorga tres plazas para el Mundial U17.

En la continuidad del certamen, Argentina volverá a jugar este jueves desde las 20:30 frente a Perú, con transmisión de DeporTV y FeVA TV (YouTube).

En el partido que abrió la jornada inaugural, Brasil superó a Perú por 3-0, con parciales de 25-11, 25-17 y 25-12.

El elenco “verdeamarillo” hará su segunda presentación desde las 18:30 ante Venezuela, que hará su debut en el certamen.

Panorama – Club Ingeniero Huergo – Km 3

MIERCOLES 14

- Brasil 3 / Perú 0 (25-11, 25-17 y 25-12).

- Argentina 3 / Chile 0 (27-25, 25-11 y 28-26).

JUEVES 15

18:30 Venezuela vs Brasil

20:30 Argentina vs Perú

VIERNES 16

18:30 Chile vs Perú

20:30 Argentina vs Venezuela

SABADO 17

18:30 Brasil vs Chile

20:30 Perú vs Venezuela

DOMINGO 18

18:30 Venezuela vs Chile

20:30 Argentina vs Brasil.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico