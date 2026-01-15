Argentina debutó con triunfo en el Sudamericano U17 de vóley

La Selección Argentina U17 masculina de vóleibol tuvo un estreno positivo en el Sudamericano que dio comienzo este miércoles, al vencer a Chile por 3-0, con parciales de 27-25, 25-11 y 28-26, en el inicio del certamen que se juega en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.
El conjunto nacional mostró solidez en momentos clave del encuentro y sumó sus primeros puntos en un torneo que otorga tres plazas para el Mundial U17.
En la continuidad del certamen, Argentina volverá a jugar este jueves desde las 20:30 frente a Perú, con transmisión de DeporTV y FeVA TV (YouTube).
En el partido que abrió la jornada inaugural, Brasil superó a Perú por 3-0, con parciales de 25-11, 25-17 y 25-12.
El elenco “verdeamarillo” hará su segunda presentación desde las 18:30 ante Venezuela, que hará su debut en el certamen.
Panorama – Club Ingeniero Huergo – Km 3
MIERCOLES 14
- Brasil 3 / Perú 0 (25-11, 25-17 y 25-12).
- Argentina 3 / Chile 0 (27-25, 25-11 y 28-26).
JUEVES 15
18:30 Venezuela vs Brasil
20:30 Argentina vs Perú
VIERNES 16
18:30 Chile vs Perú
20:30 Argentina vs Venezuela
SABADO 17
18:30 Brasil vs Chile
20:30 Perú vs Venezuela
DOMINGO 18
18:30 Venezuela vs Chile
20:30 Argentina vs Brasil.