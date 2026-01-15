Boca arrancó el año con un 0-0 ante Millonarios

Fue en un amistoso jugado en La Bombonera y en donde estuvo en juego la Copa Miguel Angel Russo.

La que fue la primera edición de la Copa Miguel Angel Russo, que se jugará en enero de cada año según anunció este miércoles el propio presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, terminó con un premio compartido entre el “Xeneize” y Millonarios de Colombia, ya que el encuentro disputado en la Bombonera finalizó igualado 0 a 0.

El partido, que les permitió a los socios adherentes de Boca concurrir a la Bombonera, algo que no es habitual cuando comienza la temporada oficial, tuvo como claro dominadores a los dirigidos por Claudio Ubeda de principio a fin, al punto que el arquero visitante Guillermo De Amores le contuvo un tiro penal a Exequiel Zeballos a los 44 minutos del segundo tiempo.

Pero la falta de puntería no fue solamente del delantero santiagueño, ya que por ejemplo su compañero de ataque, el uruguayo Miguel Merentiel, se “cansó” de malograr situaciones altamente favorables para convertir, desde estrellar tiros en los palos hasta errarle al arco desde posiciones inmejorables.

Por eso, lo mejor de Boca estuvo en la mitad de la cancha, donde sobresalieron las condiciones técnicas y las calidades individuales que transmiten al juego colectivo los experimentados Leandro Paredes y el español Ander Herrera.

Y dos componentes de la generación menor, el delantero santafesino Brian Aguirre, que cumplió 23 años el último martes 6, y el volante Milton Delgado, de 20, fueron los que acompañaron con sus buenas prestaciones.

Inclusive y pese a jugar pocos minutos, fue importante el aporte de Kevin Zenón, que está cerca de irse al Alavés español y fue al que le cometieron el penal que posteriormente falló Zeballos.

Con este encuentro, el equipo de Ubeda empezó el 2026 con un empate de caracter amistoso y su próximo partido de preparación será este domingo a las 21 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifican lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22:30 horas en el estadio Américo Montanini.