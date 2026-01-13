Se presentó en Comodoro el Sudamericano de vóley U17

El torneo, que tendrá a cinco selecciones participando, se jugará desde este miércoles hasta el domingo en el gimnasio del Club Huergo.

Con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Perú, este martes se realizó el acto inaugural del Sudamericano U17 de vóleibol que se disputará en Comodoro Rivadavia, desde este miércoles al domingo, y entregará tres boletos para el Mundial.

El evento se realizó en el auditorio del Centro Cultural de la ciudad, donde tomaron la palabra Juan Sardo, presidente de la Federación del Vóleibol Argentino; María Eugenia Rodríguez, presidenta de la Federación Chubutense de Vóley; Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes; Marcelo Wangler, representante de la Confederación Sudamericana de Vóley; y Othar Machashvili, intendente de Comodoro Rivadavia.

“No es fácil en tan poco tiempo organizar un torneo de estas características. Por eso, quiero agradecer a Comodoro que, como siempre, está a la altura y acompañando no solo a FeVA sino al deporte en general. Y agradecerles a todos ustedes y desearles muchos éxitos a cada uno de los equipos participantes”, manifestó Sardo.

El torneo comenzará este miércoles con el duelo entre Brasil y Perú (17:30), y a continuación, será el debut del seleccionado nacional frente a Chile. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de FeVA TV, y los de Argentina, también se podrán ver por DeporTV.

Cabe recordar que la competencia tendrá un formato de todos contra todos, y los tres mejores clasificarán a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Foto: Prensa FeVA.