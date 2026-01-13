Arranca el Sudamericano U17 de vóley en Comodoro

Se desarrollará desde este miércoles en el Club Huergo, donde cinco selecciones buscarán su pasaje al Mundial. Argentina debuta desde las 20:30 ante Chile.

Comodoro Rivadavia recibe al Campeonato Sudamericano U17 de Vóley masculino, organizado por la Confederación Sudamericana de Vóley. El certamen se disputará desde este miércoles hasta el domingo, en el Club Huergo de Kilómetro 3.

Las selecciones participantes son Argentina, Brasil, Perú, Chile y Venezuela, quienes irán por la clasificación el Mundial de la categoría, que se realizará este año.

En el Mundial de 2024, Argentina fue subcampeón y ahora intentará aprovechar al máximo la localía, para estar presente una vez más en la cita ecuménica y aspirar nuevamente al título.

En el marco de la primera fecha del Sudamericano, este miércoles, Argentina debutará ante Chile a las 20:30, mientras que en el primer turno chocarán Brasil y Perú, desde las 18:30.

El plantel nacional está conformado por los siguientes jugadores: Nuriel Gonzalo Vera, Tiziano Fernández, Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Juan Manuel Alonso Rigone, Valentín Bianchi, Valentino Briozzi, Máximo Mendoza, Ezequiel Godoy, Maximiliano Jacuzzi, Salvador Demarco, Juan Bautista Alonso Rigone, Augusto Moyano y Santino Maciel.

El cuerpo técnico lo integran Leonardo Nocenti (DT), Mateo Barsi (asistente), Nicolás De Gatica (preparador físico), Patricio Dubois (estadístico), Guido Malagrino (kinesiólogo) y Daniel Bozikovich (manager).

Cabe destacar que los partidos de la Selección Argentina se podrán ver por DeporTV, como así también por el canal de YouTube de FeVA TV.

……………………..

Programa

Club Ingeniero Huergo - Km 3

MIERCOLES 14

- 18:30 Brasil vs Perú.

- 20:30 Argentina vs Chile.

JUEVES 15

- 18:30 Venezuela vs Brasil.

- 20:30 Argentina vs Perú.

VIERNES 16

- 18:30 Chile vs Perú.

- 20:30 Argentina vs Venezuela.

SABADO 17

- 18:30 Brasil vs Chile.

- 20:30 Perú vs Venezuela.

DOMINGO 18

- 18:30 Venezuela vs Chile.

- 20:30 Argentina vs Brasil.