Los problemas de traer a chubutenses varados

Habrá un decreto para que no regresen más de 250 cada 15 días con el objeto de no dificultar los controles, dijo el ministro de Gobierno de Chubut.

“Es un trabajo que no es grato cuando no hay empatía con las personas que tienen necesidad de regresar. A veces no hay entendimiento tampoco de quienes tienen ansiedad por volver a la provincia”, sostuvo el ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini.

El funcionario acotó que habrá un decreto para limitar en 250 el número de personas que regresan por tierra cada 15 días, “para que sea más fácil el trabajo de las áreas programáticas para seguir el aislamiento”.

En declaraciones a LaCienPuntoUno Grazzini también se refirió al proyecto de “tope salarial” anunciado por el gobernador Mariano Arcioni. “Por ahora es algo que todavía estamos trabajando. No terminamos de elaborar los consensos necesarios. Queremos la mejor alternativa para que no haya choque de intereses ni afectación en cuanto a los ingresos de los estatales y si hay que hacer un tope, que sea sobre los que perciben mayores ingresos”, señaló, descartando tajantemente que se proyecte apelar a algún tipo de bono para compensar el efectivo que eventualmente se deje de abonar.