Los Pumas a pura garra y corazón están en semifinales del Mundial

La Selección argentina se impuso a Gales 29-17 y está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Un tackle de Matías Moroni a poco del final más un try de Nicolás Sánchez fueron decisivos para el triunfo en Marsella.

El seleccionado argentino, Los Pumas, en una de las actuaciones más dramáticas de su historia, consiguió este sábado su clasificación a las semifinales del Mundial de rugby por tercera vez en la historia, tras derrotar a Gales 29-17 en un partido de cuartos de final jugado en el estadio Velodromo de la sureña ciudad de Marsella, Francia.

En los primeros pasajes del partido, fueron los de Michael Cheika quienes controlaron el juego y se acercaron a la zona de peligro en varias oportunidades, sin poder llegar a concretar siquiera por un envío de Emiliano Boffelli a los 6 minutos que se fue desviado. Por el contrario, Gales aprovechó sus chances y marcó la primera diferencia con una buena jugada por el centro de la cancha que terminó con Dan Biggar apoyando y convirtiendo.

Allí fue cuando los británicos crecieron, sumaron otra vez con un penal de su apertura y empezaron a complicar a Los Pumas, que para colmo perdieron por conmoción a Santiago Chocobares (entró Matías Moroni) a los 27'.

Pero después de un fallo de Biggar, Argentina volvió a encontrarse, se arrimó nuevamente y el que se mostró desconcertado fue Gales, que cayó en infracciones. Esta vez, Boffelli aprovechó y descontó en dos ocasiones para el 10-6 parcial del Dragón.

En la segunda mitad, el conjunto argentino volvió a comenzar con mayor decisión y mejor plantado y sacó provecho de los penales que siguió cometiendo su rival, para ponerse en ventaja 12-10 con dos nuevos envíos de Boffelli, uno desde atrás de mitad de cancha, informó ESPN.

Otra vez Gales, como en la primera etapa, encontró el hueco por el centro de la cancha y lo explotó al máximo Tomos Williams. El medio scrum se filtró entra la defensa celeste y blanca y se fue corriendo debajo de los palos para adelantar nuevamente a los europeos por 17-12.

Sin embargo, Los Pumas no se quedaron de brazos cruzados y, a través de los forwards y con piernas nuevas por los jugadores que ingresaron, se hicieron camino al ingoal con uno de los que llegó desde el banco, Joel Sclavi, a puro pick and go para recuperar la ventaja.

Y aunque Gales apretó, una salvada de Moroni que valió como un try y una espectacular intercepción de Nicolás Sánchez (más un penal) le bajaron la persiana a un verdadero partidazo que el equipo argentino construyó con juego pero, sobre todo, mucho corazón para seguir adelante en la RWC 2023.

notry.jpeg

Síntesis

Gales 17 / Argentina 29

Gales: 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (c), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams.

Cambios: ST 1' 16- Dewi Lake por Ryan Elias; 10' 21- Tomos Williams por Gareth Davies; 18' 17- Corey Domachowski por Gareth Thomas y 20- Christ Tshiunza por Tommy Reffell; 20' 23- Rio Dyer por Liam Williams; 25' 22- Sam Costelow por Nick Tompkins, 19- Dafydd Jenkins por Adam Beard y 18- Dillon Lewis por Tomas Francis.

Entrenador: Warren Gatland.

Argentina: 1- Thomás Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9-Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT 25' 23- Matías Moroni por Santiago Chocobares; ST 14' 20- Rodrigo Bruni por Facundo Isa y 19- Matías Alemanno por Tomás Lavanini; 15' 18- Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y 21- Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli; 26' 16- Agustín Creevy por Julián Montoya y 17- Joel Sclavi por Thomas Gallo; 30' 22- Nicolás Sánchez por Santiago Carreras.

Entrenador: Michael Cheika.

Puntos en el PT: 15' Try y Conversión de Dan Biggar (G), 21' Penal de Dan Biggar (G), 38' y 44' Penales de Emiliano Boffelli (A).

Resultado parcial: Gales 10-6 Argentina

Puntos en el ST: 4' y 8' Penales de Emiliano Boffelli (A), 15' Try de Tomos Williams, convertido por Dan Biggar (G); 28' y 37' Tries de Joel Sclavi y Nicolás Sánchez, convertidos por Emiliano Boffelli (A), 41' Penal de Nicolás Sánchez (A).

Resultado final: Gales 17-29 Argentina

Cancha: Stade Vélodrome, Marsella

Arbitro: Jaco Peyper

Asistente 1: Karl Dickson

Asistente 2: Andrea Piardi

TMO: Marius Jonker.