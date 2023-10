Los Pumas se impusieron 39-27 a Japón y están en cuartos de final

Los Pumas derrotaron este domingo por 39-27 a Japón por la quinta fecha del Mundial de rugby y accedieron a los cuartos de final, donde tendrán un difícil duelo contra Gales. Mateo Carreras fue la gran figura del encuentro gracias a sus tres tries.

El seleccionado argentino tuvo un arranque de partido ideal, golpeando al minuto de juego tras un gran quiebre de Santiago Chocobares para ponerse rápido en ventaja.

Pero, poco a poco, los japoneses fueron emparejando el trámite y aprovecharon también la primera oportunidad que tuvieron para llegar al ingoal, con el segunda línea Amato Fakatava desbordando por la punta y tomando un kick propio para firmar la igualdad.

Un rato más tarde, Pieter Labuschagne vio la tarjeta amarilla por un golpe en la cabeza a Thomás Gallo (el TMO Búnker consideró que no era expulsión) y Los Pumas, aunque sufrieron la salida de Pablo Matera por lesión, sacaron rédito de la ventaja numérica cuando Juan Cruz Mallía bajó una pelota aérea y comenzó un gran contraataque que llevó a Mateo Carreras a facturar por la punta izquierda. La primera incursión del tucumano.

El conjunto argentino volvió a estirar la diferencia con un penal de Emiliano Boffelli y el 15-7 le sentaba bien para lo que había sido el desarrollo, pero -sobre el cierre de la primera etapa- una nueva y buena incursión ofensiva de Japón vio a Naoto Saito ingresando para lo que sería el 15-14 parcial.

En el complemento, otra vez Los Pumas salieron decididos a marcar la primera diferencia y pudieron conseguirla a los 5 minutos, nuevamente con Mateo Carreras penetrando la barrera defensiva. Mientras tanto, los nipones descontaban con los pies: penal de Rikiya Matsuda y un drop espectacular de Lomano Lemeki.

Pero allí apareció una buena combinación argentina y, de primera fase tras un scrum, facturó (y convirtió) por la punta derecha Boffelli. Los Brave Blossoms respondieron a través de Jone Naikabula y con el 29-27 todo era suspenso.

Sin embargo, otra vez la figura de Mateo Carreras fue determinante: el back de Newcastle volvió a quebrar la marca para apoyar por tercera vez en la jornada y los extras de Nicolás Sánchez más un penal desde mitad de cancha del tucumano dejaron al equipo de Michael Cheika 39-27 a falta de 5 minutos.

De esta forma, Los Pumas sacaron el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo y enfrentarán el próximo sábado, a las 12 (hora de Argentina) a Gales, que terminó en lo más salto del Grupo C.

Síntesis

Japón 27 / Argentina 39

Japón: 1- Keita Inagaki, 2- Shota Horie, 3- Jiwon Gu; 4- Jack Cornelsen, 5- Amato Fakatava; 6- Michael Leitch, 7- Pieter Labuschagne, 8- Kazuki Himeno (c); 9- Naoto Saito, 10- Rikiya Matsuda; 11- Siosaia Fifita, 12- Ryoto Nakamura, 13- Dylan Riley, 14- Kotaro Matsushima; 15- Lomano Lemeki.

Cambios: ST 3' 18- Asaeli Ai Valu por Jiwon Gu 8' 16- Atsushi Sakate y 17- Craig Millar por Keita Inagaki y Shota Horie; 11' 19- Warner Dearns por Amato Fakatava; 20' 23- Jone Naikabula por Kotaro Matsushima; 30' 20- Amanaki Saumaki y 22- Ryohei Yamanaka por Pieter Labuschagne y Ryoto Nakamura.

Suplente: 21- Kenta Fukuda

Entrenador: Jamie Joseph

Argentina: 1- Thomás Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT 24' 19- Matías Alemanno por Pablo Matera. ST 2' 18- Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela, 8' 20- Pedro Rubiolo por Tomás Lavanini, 19' 21- Lautaro Bazán Vélez y 22- Nicolás Sánchez por Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; 26' 17- Joel Sclavi por Thomas Gallo, 29' 23- Matías Moroni y Francisco Gómez Kodela por Lucio Cinti y Eduardo Bello; 36' 16- Agustín Creevy por Julián Montoya.

Entrenador: Michael Cheika.

Puntos en el primer tiempo: 1' Try de Santiago Chocobares, convertido por Emiliano Boffelli (A), 15' Try de Amato Fakatava, convertido por Rikiya Matsuda (J), 28' Try de Mateo Carreras (A), 35' Penal de Emiliano Boffelli (A), 38' Try de Naoto Saito, convertido por Rikiya Matsuda (J)

Resultado parcial: Japón 14-15 Argentina.

Puntos en el segundo tiempo: 5' Try de Mateo Carreras, convertido por Emiliano Boffelli (A), 12' Penal de Rikiya Matsuda (J), 15' Drop de Lomano Lemeki (J), 20' Try y conversión de Emiliano Boffelli (A), 25' Try de Jone Naikabula, convertido por Rikiya Matsuda (J), 28' Try de Mateo Carreras, convertido por Nicolás Sánchez (A), 34' Penal de Nicolás Sánchez (A).

Resultado final: Japón 27-39 Argentina.

Amonestado: 22' Pieter Labuschagne.

Cancha: Stade de la Beaujoire, Nantes.

Árbitro: Ben O'Keeffe (NZR).

Asistente Arbitro 1: Paul Williams (NZR)

Asistente Arbitro 2: James Doleman (NZR)

TMO: Brendon Pickerill (NZR).