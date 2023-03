Lucas Bastida: "estoy listo para ganar"

Motivado por lo que espera sea un punto de inflexión en su carrera, llegó listo. El campeón sudamericano mediano, el marplatense Lucas “El Tornado” Bastida, se enfrentará al invicto francés Bakary Samake, en disputa del título mundial juvenil superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Será en el combate estelar de la velada que se desarrollará este sábado en L’Arena, de Gagny, Seine-Saint Denis, Francia, en una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será televisada en vivo a través de TyC y TyC Sports Play a partir de las 17:30, para Argentina y toda América en su ciclo Boxeo de Primera.

Luego de haber arribado el lunes por la mañana a territorio francés, el marplatense ya se encuentra habituado y afina los últimos detalles para el desafío, en una delegación encabezada por su promotor y manager, Mario Margossian, y su entrenador Fernando Sosa, a la espera de su segunda presentación internacional.

Con la madurez de la experiencia, Bastida (19-2-1, 11 KOs), actual N° 4 del ránking argentino mediano y quien lleva cinco defensas exitosas del cetro que conquistó el 11 de enero de 2020 al fulminar a Gonzalo Chaparro en el primer round en su Mar del Plata natal, tras caer con el inglés Josh Kelly en las tarjetas en julio en Newcastle, Inglaterra, llega del 22 de octubre despachar a Ezequiel Romero por nocaut en el séptimo asalto. Ahora, irá por su mayor reto frente a Samake (10-0, 6 KOs), vencedor de cada rival, que fuera campeón mediterráneo al noquear al nicaragüense Robin Zamora en cuatro rounds, y viene del 15 de agosto deshacerse del tailandés Apisit Sangmuang en el tercero, a lo que será su mayor desafío.

“Estoy muy feliz de estar aquí, para una nueva gran prueba. Llego de la mejor forma, con un entrenamiento muy intenso y a consciencia, y con el objetivo demostrar para qué estoy, que es no solo ganar, sino dar un gran espectáculo. Vine por la victoria”, señaló Bastida.

De cara a su segunda presentación en el exterior, remarcó: “Esta pelea tiene que ser distinta. Lo va a ser. Con Kelly no se hizo un mal papel, pero faltó un poco más. Ahora, tengo esa experiencia que va a ser fundamental. Ésta no se me escapa. Estoy listo para ganar”.

A los 25 años, el marplatense, vencedor de Sergio Paysse, Cristian Zárate y Ezequiel Romero, tras conquistar el cetro sudamericano al fulminar a Chaparro en el primer asalto, fue por más.

Dominó a Marcelo Bzowski, y lo retuvo sobre Sergio López en un round, Germán Peralta en tres, José Villalobos, igualando ante Juan Taborda en la unificación con el cetro latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y al destruir al boliviano Luis Rivero en dos vueltas, previo a su choque con Kelly.

Ahora, nuevamente en su categoría natural, como son los 69,853 kg. -154 lbs.-., buscará capitalizar su recorrido y ratificar lo que se espera de su carrera.

Enfrente tendrá a un joven en franco crecimiento como Samake. Con apenas 19 años, el nacido en Aubervilliers, París, dejó en el camino a cada oponente, en rings de su país, Bélgica y Luxemburgo. Entre sus vencidos se encuentran el italiano Christian Mazzon, el nicaragüense Pablo Mendoza, y los mencionados Zamora y Sangmuang. Sin embargo, dará un brusco salto de calidad de oposición al medirse a Bastida.

LA SENSACIONES DE LUCAS BASTIDA

“Estoy muy motivado y muy bien entrenado. No veo la hora de subir al ring”, inició “El Tornado”, quien continuó: “La experiencia en Inglaterra me enseñó muchísimo. Ahora estoy más preparado, con otra mentalidad. Sé muy bien lo que tengo que hacer para ganar”.

“Le agradezco mucho a Mario Margossian por conseguir esta nueva oportunidad. Él me lo prometió y cumplió. Creo que es la chance correcta de tomar. Como si fuera poco, es un título importantísimo el que está en juego, y puede cambiar mi carrera. Estoy listo”, consideró.

También tuvo consideraciones sobre su rival. “Samake es un muy buen boxeador, fuerte, ofensivo y explosivo. Es muy distinto a Kelly. Lo hemos estudiado mucho con el equipo. Es joven, se mueve bien, y tiene ese plus de pelear en casa. Pero para él jamás se enfrentó a un rival como yo. Tengo que hacer pesar mi experiencia y pelear con inteligencia y decisión. A eso vine. A ganar”, insistió.

LA MIRADA DE SU ENTRENADOR

“Lucas está muy bien. La preparación fue ideal. Nos veníamos entrenando desde que volvimos de Inglaterra para un nuevo desafío internacional. Encima nos avisaron con tiempo, por lo que no nos faltó nada. Ahora, está mucho más maduro. Aprendió de lo que sucedió. Si aprovecha eso, y pelea con inteligencia, tiene todo para llevarse la victoria”, informó Fernando Sosa, quien fuera campeón argentino pluma y figura del boxeo nacional en la década del ’80.

LA PALABRA DE

MARIO MARGOSSIAN

“Estamos muy felices por el reto que tenemos enfrente. Lucas llega en gran forma, como debe ser. Saben todos lo profesional, y la manera en la que encara cada uno de sus combates. Además, tuvo el tiempo más que necesario. Creo que lo que cambia esta vez es la experiencia de la pelea en Newcastle. Ha crecido mucho mentalmente, y capitalizó lo sucedido. Sabemos que enfrente habrá un rival muy exigente, fuerte, pero confiamos íntegramente en Lucas y sus condiciones. Como si fuera poco, además de sus condiciones deportivas, es un chico sumamente inteligente y capaz. Pero sobre todo, es buena persona. Sé que va a sacar lo necesario de adentro para llevarse el cinturón”, consideró Mario Margossian.

Se trata de un encuentro fundamental para ambos, con un título de suma jerarquía. Ambos cuentan con los argumentos para triunfar. Este sábado, sobre el ring, se conocerá quién prevalecerá.