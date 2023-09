Luciano García brilló en la IV "Guerra del Leones"

Con la fiscalización de WKF de Carlos Suárez y Dojo Serpiente de Cristian Bosch, además del auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, se llevó a cabo este sábado en el Gimnasio municipal Nº1 la IV Guerra de Leones, con organización de Team Mellado y la promoción de Franco Serón.

Se pusieron cuatro títulos en disputa, y el título argentino fue obtenido por el local Luciano García, quien en la pelea de fondo se impuso de forma unánime ante el bonaerense Mauricio Borda (Roma Team), tras cinco rounds.

En la previa, la Copa Draw Pool Pub fue para Pierina Segura (Pierina Team-Dojo Serpiente) quien en su retorno al ring obtuvo la victoria unánime ante Miqqi Jiménez.

Otro que volvió a competir en Comodoro Rivadavia fue el crédito local Daniel “Angelito” Cabrera (Warriors-Dojo Serpiente), quien se quedó con el título del evento, al derrotar en fallo unánime al uruguayo Carlos De Los Santos, en un durísimo y atrapante combate.

En tanto, en duelo patagónico por la Copa Infinit, también fue electrizante el triunfo de Erik Cheuque (Muñoz Fight Club), por puntos también en decisión unánime, ante Adrián Avilés (Alvar Team).

La jornada comenzó por la tarde y tuvo gran cantidad de peleas amateurs, a las cuales luego se les sumarían las principales de luchadores Axel Hernández, Melanie Laverni, Camila Jaramillo y Florencia Lemos, entre otros.

Fueron más de 50 combates, entre amateurs, semiprofesionales y profesionales, con la participación de deportistas locales y provenientes de Uruguay, Buenos Aires, Córdoba, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Río Gallegos, Río Negro y Neuquén.

“Estoy muy contento. Se logró, mucho esfuerzo. Me lesioné en el primer round. Lo impacté y me lesioné. Pero se dio, gracias a Dios, me corté la cabeza, todo. Cumplí la meta, ya está. Felicitaciones al rival, muchas gracias por hacerme aprender tanto. Estaba muy concentrado, escuchaba a mi esquina. Complicada la pelea, muy difícil”, expresó Luciano García tras su triunfo y obtención del título argentino semipro WKF.

“Fue una locura, terrible acompañamiento de la gente. Super agradecida con todo aquel que vino, el Team Mellado que me dio la oportunidad de poder estar. A último momento cambio de rival, que peleaba, que no peleaba, cortando clavos a ver si llegaba. Se pudo, estamos festejando. Super agradecida con todos, con mi equipo, mi familia que me aguanta todos los días. Mi esposo, mis alumnos que hacen el aguante tanto en el gimnasio como acá. Feliz, no se puede pedir más”, comentó Pierina Segura, tras su victoria.

Cartelera principal - Resultados

Profesional

- Pierina Segura (Pierina Team): GDU - Miqqi Jiménez (Invictus Córdoba): P

- Adrián Avilés (Alvar Team): P - Erik Cheuque (Muñoz Fight Club): GDU

- Daniel Cabrera (Warriors): GDU - Carlos De Los Santos (Uruguay): P

Título Argentino Semi Profesional

- Luciano García (Team Mellado): GDU vs. Mauricio Borda (Roma Team): P

kick2.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

kick1.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.