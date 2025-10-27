Lunes fresco con máxima de 12°C en Comodoro

La semana comienza con una jornada estable en la ciudad y sin probabilidades de lluvias.

El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una temperatura mínima de 6°C y vientos leves del noroeste, entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, se espera un leve ascenso térmico, alcanzando una máxima de 12°C. El cielo permanecerá algo nubladoy el viento será prácticamente calmo, con registros de 0 a 2 km/h del sudoeste, lo que aportará una sensación de calma y buena visibilidad.

Hacia la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura estimada de 7°C. El viento cambiará de dirección hacia el norte y aumentará su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

No se prevén precipitaciones en toda la jornada, por lo que se espera un lunes fresco, mayormente estable y con buenas condiciones generales para actividades al aire libre.