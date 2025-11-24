Lunes con máxima de 28 grados y probabilidad de lloviznas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron para este lunes 24 de noviembre una jornada agradable con cielo mayormente nublado, ráfagas de 50 kilómetros por hora y una temperatura que irá de 15 grados en su mínima y 28° en su máxima.
Para mañana martes la semana comenzaría con un cielo parcialmente a mayormente nublado con ráfagas que podrían superar los 50 km/h para la tarde-noche. La temperatura mínima se ubicaría en los 11° y la máxima en los 27°.
Finalmente, el miércoles se anuncia un cielo parcialmente a mayormente nublado con ráfagas que superarían los 60 km/h y una temperatura que llegaría a los 24° en su mínima y 35° en su máxima.