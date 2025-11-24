Lunes con máxima de 28 grados y probabilidad de lloviznas

Para este lunes feriado se espera una temperatura agradable y un cielo mayormente nublado. Enterate cómo empezará la semana.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron para este lunes 24 de noviembre una jornada agradable con cielo mayormente nublado, ráfagas de 50 kilómetros por hora y una temperatura que irá de 15 grados en su mínima y 28° en su máxima.

Para mañana martes la semana comenzaría con un cielo parcialmente a mayormente nublado con ráfagas que podrían superar los 50 km/h para la tarde-noche. La temperatura mínima se ubicaría en los 11° y la máxima en los 27°.

Finalmente, el miércoles se anuncia un cielo parcialmente a mayormente nublado con ráfagas que superarían los 60 km/h y una temperatura que llegaría a los 24° en su mínima y 35° en su máxima.