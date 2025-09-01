Lunes con neblina matinal y un progresivo aumento de nubes

Comodoro Rivadavia inicia la semana con un amanecer caracterizado por la neblina, un fenómeno que cederá su lugar a un cielo parcialmente nublado durante la tarde. Por la noche, la nubosidad se hará más densa, sin que esto implique probabilidades de precipitación. El viento será protagonista a lo largo de toda la jornada, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

La jornada de este lunes, 1 de septiembre comenzó bajo un manto de neblina que invita a la precaución en las primeras horas. Sin embargo, este fenómeno se disipará para dar lugar a una mañana de 5°C, con vientos moderados del oeste de entre 23 y 31 km/h.

Con el avance de las horas, la tarde traerá consigo un cambio en el panorama. El sol asomará de manera intermitente, dejando el cielo parcialmente nublado y elevando la temperatura a unos agradables 16°C. El viento mantendrá su dirección predominante del oeste, aunque su intensidad disminuirá ligeramente, oscilando entre 13 y 22 km/h. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación se mantienen en un 0%.

El atardecer y la noche marcarán un incremento en la nubosidad, que pasará a ser mayormente nublada. La temperatura descenderá hasta los 10°C, y el viento, proveniente del oeste, conservará una velocidad similar a la de la tarde, de 13 a 22 km/h.