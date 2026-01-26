Lunes ventoso con máxima de 21 grados

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con un importante descenso de temperatura respecto al fin de semana y ráfagas de más de 60 kilómetros por hora.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron una jornada ventosa para este lunes con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21°. Las ráfagas alcanzarían los 70 kilómetros por hora y el cielo se encontraría ligeramente a algo nublado.

Para mañana se espera un fuerte aumento de temperatura, con una mínima de 17° y una máxima de 30°, con ráfagas que superarían los 70 km/h y un cielo mayormente nublado.

Finalmente, para el miércoles se anuncia un nuevo descenso del termómetro que llegaría a los 17° en su mínima y 19° en su máxima con un cielo mayormente nublado.