Luque: "El retiro de YPF le pega fuerte a la ciudad"

El diputado nacional se refirió al proceso definitivo de la salida de YPF de Comodoro Rivadavia. En el marco del Día del Petróleo cuestionó “este nivel de desagradecimiento” de parte de la empresa por el saldo social, laboral y ambiental en el que deja la cuenca.

“Poco para festejar, probablemente el peor aniversario del petróleo de los últimos tiempos, sin ninguna duda” sentenció Juan Pablo Luque este sábado tras los actos conmemorativos al descubrimiento del petróleo en Argentina.

Aseguró que vienen “muchas malas noticias para nosotros” y cuestionó: “la ciudad en la que se encontró el petróleo en esta cuenca, donde empezó todo, fue olvidada definitivamente por la empresa. Así que realmente estamos muy tristes con lo que está pasando en Comodoro Rivadavia”.

Frente a la posibilidad de algún indicio de mejora, Luque cuestionó: “no vemos ninguna buena noticia para nuestra región, todo lo contrario, vemos que definitivamente vamos hacia un camino bastante difícil para nuestra ciudad, para las ciudades santacruceñas, para las ciudades del sur de la provincia de Chubut, en donde nos va a impactar no solamente en la cuestión industrial, sino en la cuestión social, que es lo que más también nos preocupa, quienes vivimos aquí en estas tierras en donde definitivamente eso va a generar muchísimos problemas desde todo punto de vista”.

Recordó: “a aquellos que nos fueron forjando desde muy chicos una identidad como como ciudad, una identidad como región ligada a YPF y todo lo que significa, nos pega muy fuerte".

Apuntó fuertemente contra “este nivel de desagradecimiento y de falta de sentimiento real hacia una ciudad que, no solamente queda con un pasivo industrial y social, sino un pasivo ambiental” y advirtió que esto “tiene un precio y que ese precio hay que reclamarlo como corresponde”.

“Nos merecemos que saneen todo el pasivo que han dejado en una ciudad que ha sido probablemente las ciudades del mundo más impactadas por una cuestión industrial” enfatizó.

Frente a la posibilidad de avanzar con reclamos dentro del Congreso de la Nación, Luque insistió: “tenemos un reclamo grande para hacer a nivel nacional” y que se trata de “decisiones que se toman a través de un nuevo presidente, un nuevo directorio que está hace dos años y que en esos do años ha decidido quitar a la empresa directamente de aquella tierra que hizo que YPF sea lo que hoy”.

“No solamente tenemos historia sino tenemos muchas cuentas sin saldar que nos merecemos que se salden” finalizó Luque.