Luque en Esquel: pidió fortalecer para 2027

Juan Pablo Luque volvió a Esquel tras la victoria conseguida en esa ciudad el 26 de octubre. Pidió “seguir trabajando y sumando gente para fortalecer al espacio de cara al 2027”.

Juan Pablo Luque viajó a la cordillera para reencontrarse con la gran cantidad de militantes que trabajaron en la campaña y logró una victoria de Unidos Podemos en Esquel y gran parte de la comarca andina.

Junto a Juan Peralta, Ezio Tracanna –electo para integrar el Consejo de la Magistratura-, la diputada provincial Norma Arbilla, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, y Florencia Carriqueo de Tecka, Luque agradeció el apoyo recibido en la cordillera y el trabajo realizado. “Ganamos en Esquel, que para mí era un desafío importante, como en la mayoría de los pueblos de la cordillera y la comarca. Eso nos permitió que Ezio Tracanna sea electo también en el Consejo de la Magistratura, otro desafío y otro objetivo logrado”, destacó.

Tuvo un reconocimiento particular para el exdiputado nacional Santiago Igon y Andrés Lapenna, a quienes definió como los principales responsables del armado territorial de la región cordillerana. También tuvo apartados para Carlos Mantegna y Rafael Williams, quien no pudo estar en el encuentro por un cuadro gripal.

En ese sentido, valoró lo conseguido a nivel local porque “hace mucho no se conseguía un resultado favorable en Esquel, donde el intendente además es del color político del gobierno provincial y salieron terceros como en todo Chubut. Es una ciudad donde trabajamos muy bien y en unidad; es algo que tenemos que seguir fortaleciendo y replicando en otras ciudades de la provincia donde La Libertad Avanza sumó muchos votos”.

Por ello, instó a seguir trabajando sumar a la unidad del peronismo, ya que “si hubiese ido unido completamente, ganábamos la elección por amplio margen en Chubut. Hay que seguir haciendo una autocrítica, hablar lo que se tenga que hablar y concentrarnos todos en un objetivo común, que tienen que ser seguir creciendo para lograr recuperar Esquel, cada municipio y la provincia en 2027”.