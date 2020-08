Luque no avala las reuniones familiares

Esta semana el Comité de Salud evaluará si pueden volver las reuniones familiares. En caso que ello ocurra, se las habilitaría los días sábados o domingo. “Vamos a tener una reunión de nuestro comité para el Ministerio para evaluar las situaciones. Llevamos una semana del Día del Amigo y tenemos que ver si hubo incumplimientos y hubo contagios y esta semana lo veremos. A partir del séptimo día pueden aparecer los activos. En esta semana evaluaremos si podemos volver los fines de semana con este tipo de reuniones en familia”, afirmó el ministro de Salud, Fabián Puratich, en Cadena Tiempo.

Esta mañana, el intendente de Comodoro dijo que no habló del tema con Puratich, añadiendo que “hay que ser consecuentes” con lo hecho hasta aquí desde que el 12 de junio se desencadenó el brote de los marineros del pesquero Santorini.

En declaraciones a LaCienPuntoUno, Juan Pablo Luque afirmó que la mayor cantidad de contagios en esta ciudad provino “de reuniones familiares o de amigos. Más allá de lo que todos pretendemos, no es el momento por ahora”.

En esta ciudad ya suman 206 los casos positivos; 131 en julio y 15 en la última semana, mientras hay 50 casos activos y 112 contactos estrechos a seguir de cerca, con un nuevo foco a tener en cuenta, cual es el de quienes permanecen aislados y con custodia en las gamelas de Km 3 próximas al Estadio Municipal.

No obstante, el intendente dijo que no hay motivos para preocuparse por demás en estos momentos y que no harán falta nuevos centros intermedios, ya que con los que existen alcanza. Actualmente hay una decena de personas en la Escuela 749 (ex Enet 1), mientras en la escuela de Rada Tilly no se halla nadie.