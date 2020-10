Macharashvili cuestionó a Massoni por los controles

En el marco de los controles de circulación que se desarrollan en Comodoro Rivadavia, este miércoles Othar Macharashvili, viceintendente de Comodoro, apuntó sus críticas al ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni.

Ante los operativos que se dan en la ruta Nacional 3, el extitular de Comodoro Deportes y actual viceintendente de Comodoro, expresó que: “El control del Chalet Huergo a las 9 de la mañana lo único que hace es molestar y perjudicar a los vecinos que van a trabajar, al médico o a las distintas actividades esenciales”.

Macharashvili, le exigió al ministro de Seguridad “que tenga un poco de sentido común y que revea las disposiciones de los mismos, el que sale a las 9 de la mañana no va a una fiesta clandestina”.

Luego, amplió en diálogo con La Petrolera - “entiendo que hay que controlar a que la gente se cuide” pero “hay que hacerlo en tiempo, forma y lugares que no genere esto”.

Y concluyó: "esto no suma, porque después veo que los fines de semana no hay controles” cuestionó “estas cosas a mí me sacan”.