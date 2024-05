Malena Galmarini denunciará a Milei por "reproducir una mentira espantosa"

La extitular de AySA Malena Galmarini se indignó con el presidente Javier Milei por "reproducir una mentira espantosa" contra su esposo, Sergio Massa. Exigió un pedido de disculpas y adelantó: "Nos veremos en tribunales como con su bandita de secuaces. No le temo al poder".

Espero que el Presidente @JMilei no sólo baje el posteo reproduciendo una mentira espantosa sobre mi marido, que es parte de una causa judicial federal, sino que pida disculpas.

Nos veremos en tribunales como con su bandita de secuaces. No le temo al poder.

El presidente reposteó en su cuenta de Twitter, donde señalaban al excandidato presidencial de Unión por la Patria de "cocainómano".

"Espero que el presidente Javier Milei no sólo baje el posteo reproduciendo una mentira espantosa sobre mi marido, que es parte de una causa judicial federal, sino que pida disculpas", sostuvo en su cuenta de Twitter.

La dirigente de Tigre se refirió al conflicto diplomático que desató esta tarde el jefe de Estado tras sus acusaciones contra la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez. "Además de agravar todos los problemas de Argentina en el ámbito doméstico, no trajo quilombo de todos los países con los que comercializamos: se bajó de los BRICS, se pelea con China, Brasil, México, España, y siguen las firmas", dijo y añadió: "Vergüenza en el mundo da mi querida Argentina".

Remarcó "Cree ser el único que sabe de sus problemas; pero la ética de la responsabilidad me impide meterme con sus cuestiones personales (que hace públicas y luego no se pueden preguntar). No hago política atacando con golpes bajos".

"Se va a terminar la violencia del poder. La libertad democrática va a ganar esta partida", dijo.