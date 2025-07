Manchester City perdió 4-3 con Al Hilal en el suplementario y quedó eliminado

Manchester City perdió 4-3 con Al Hilal en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, y se despidió del Mundial de Clubes en los octavos de final. En el primer enfrentamiento entre ambos una competencia oficial, el elenco de Arabia Saudita dio el batacazo del certamen y jugará en la siguiente ronda frente al Fluminense, que también dio la nota en primer turno al eliminar al Inter de Milán por 2-0. Marcos Leonardo, en dos oportunidades, Malcom y Koulibaly convirtieron para el elenco ganador, que tuvo como gran figura a su arquero Bono. Para los Ciudadanos anotaron Bernardo Silva, Haaland y Foden.

Los Ciudadanos dominaron el primer tiempo con nueve remates totales, ocho de ellos dentro del área y siete dirigidos al arco. De esos intentos, solo uno terminó en gol, convertido por Bernardo Silva. El arquero marroquí del Al Hilal, Bono, fue protagonista con seis atajadas decisivas que impidieron una ventaja mayor del equipo inglés.

Desde el inicio, la presión y la movilidad del City inclinaron el desarrollo. A los 5 minutos, Doku desbordó por izquierda y envió un centro que encontró a Ruben Dias, quien cabeceó a las manos de Bono. Cuatro minutos después, Silva abrió el marcador en una jugada colectiva que comenzó con una pared entre Rayan Ait Nouri y Tijjani Reijnders; tras el rebote, Silva definió para marcar el único tanto de la etapa. La jugada fue revisada por una posible mano de Gundogan, pero el árbitro Valenzuela convalidó el gol.

La superioridad del City se mantuvo en la posesión y las situaciones generadas. Doku intentó desde dentro del área a los 23 minutos y el balón salió cerca del palo. Instantes después, Savinho protagonizó una jugada individual, recibió pase de Haaland y remató al arco; Bono respondió nuevamente con solvencia. Poco después, una pared entre Dias y Gundogan terminó con un intento elevado del alemán, tapado otra vez por el arquero marroquí. En la siguiente acción, Gvardiol ganó de cabeza en el área y Bono desvió el balón al córner.

La única llegada de Al Hilal fue a los 42 minutos en un contraataque, cuando Malcom cabeceó tras centro de Kanno, pero el balón salió desviado. La primera parte concluyó con dos nuevas intervenciones de Bono ante remates de Bernardo Silva y Savinho, consolidando su papel como figura del primer tiempo.

SORPRESA EN EL SEGUNDO TIEMPO

En el amanecer del complemento el equipo saudita sorprendió al inglés y consiguió el empate a los 30 segundos de juego por medio del olfato goleador de Leonardo, que luego de dos rebotes facturó de cabeza.

El trámite fue vertiginoso, con el City yendo a buscar el segundo y el elenco asiático que aprovechó los espacios. A los 52 minutos el Al Hilal capitalizó una contra que fue letal: Malcom metió una corrida y con un tiro cruzado dio vuelta el marcador para sorpresa de todos.

El City reaccionó rápido y a los 55 minutos apareció su goleador, Erling Haaland, quien capturó una pelota que quedó boyando y concretó el empate luego de un tiro de esquina.

La intensidad se mantuvo y el partido estuvo para cualquiera. El equipo a cargo de Pep Guardiola tuvo la obligación de volver a ponerse en ventaja ante un rival que no tuvo nada que perder, no se replegó en el fondo y también dispuso de sus chances.

En el tramo final el dominio fue del City que metió al Al Hilal en su campo. Los once jugadores del conjunto asiático formaron una coraza que le costó el equipo inglés, que no pudo romper líneas con una gambeta o desborda para buscar la cabeza de Haaland, que tuvo una clara, pero Ali Lajami se la sacó en la línea. No se pudieron sacar ventaja y el partido se definiría en el tiempo suplementario.

DEFINICION CON SUSPENSO

Pep Guardiola utilizó la ventana y mandó a la cancha a Marmoush y Cherki en reemplazo de Haaland y Reijnders. Y el inicio del primera parte de la prórroga el conjunto inglés llevó peligro con un buen centro de Cherki que casi convierte en contra Koulibaly. El propio defensor franco-senegalés fue el protagonista al anotar un golazo de cabeza, tras un centro preciso de Ruben Neves, y provocar un verdadero cimbronazo en el estadio. Con este gol, Al Hilal estaba eliminando a uno de los favoritos del Mundial de Clubes.

Phil Foden reemplazó a Rodri, quien había entrado en el complemento, en busca de oxigenar el ataque del Manchester City. El cambio le surtió efecto, ya que a los 103 minutos, Cherki asistió de manera perfecta para el delantero británico, quien definió de volea y empató el partido a segundos del final del primer tiempo suplementario.

El segundo tiempo suplementario comenzó sin grandes emociones, hasta que a los 112 Marcos Leonardo convirtió el gol del triunfo, tras tomar un rebote que dejó un gran cabezazo Milinkovi-Savi que atajó Ederson. De esta manera, el elenco saudí logra el mayor batacazo del Mundial de Clubes.

El quinto pudo llegar de no ser por el gran cierre de Nathan Aké a Ruben Neves. Al Hilal tuvo dos chances más de contragolpe, pero no estuvo fino en el golpe final. Sin embargo, respondió donde más lo debía, en la defensa. Allí se hizo fuerte, aguantó como pudo los embates del Manchester City en el final y defendió un triunfo histórico que lo clasificó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al Fluminense.