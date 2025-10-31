Se trata del caso de la imputada de haber atacado con un cuchillo a su conviviente en una casa de la zona de Quintas II. Continuará detenida hasta el 15 de diciembre.

Mantienen la prisión de la acusada de apuñalar a su pareja

Durante la mañana de este viernes, en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia, se desarrolló la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple la imputada Mercedes Soledad Godoy. El representante de la fiscalía, como parte acusadora, requirió que se mantenga la prisión preventiva que cumple la imputada. La defensa no planteó objeción. Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de la imputada Godoy hasta el 15 de diciembre.

En un primer momento el funcionario de fiscalía, Franco Tavano, sostuvo que no han variado a la fecha los riesgos procesales por los que se dictó la medida, por lo cual solicitó que se mantenga la prisión preventiva de la imputada por tres meses. "La autoría como la materialidad del hecho no está discutida", aseguró el funcionario. También argumentó que se mantiene el peligro de fuga por la pena en expectativa, teniendo en cuenta su calificación legal, con un mínimo de 10 años de prisión. Asimismo, se modificó la escena original, argumentó Tavano.

El defensor no coincidió con los argumentos de la fiscalía sobre el peligro de fuga y el de entorpecimiento.

Como hoy la imputada no puede aportar un domicilio para permanecer, el defensor coincidió con el mantenimiento de la prisión preventiva, pero por dos meses.

Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que cumple la imputada, por la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento existentes.

EL CASO

El caso investigado ocurrió el 31 de agosto, entre las 05.30 y 06.40, en circunstancias en que la víctima y su pareja se encontraban en su domicilio en Zona de Quintas II.

Según la acusación de la fiscalía, la imputada Godoy, con claras intenciones de darle muerte, atacó a su pareja con un arma blanca en varias zonas del cuerpo, provocándole dos heridas en el cuello y dos en el tórax, una de ellas comprometiendo su pulmón izquierdo.

La fiscalía calificó provisoriamente el caso como “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa” en calidad de “autora” para Godoy.

Presidió la audiencia de revisión Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Franco Tavano, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Godoy fue ejercida por Alejandro Varas, defensor público.