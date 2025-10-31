El jueves se resolverá si condenarán a Pitu Almonacid

En un juicio por amenazas agravadas por el uso de un arma.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se concretó este viernes un debate con un tribunal unipersonal, por un delito registrado el 3 de agosto de 2024, en pleno centro de esta ciudad. El juicio tiene como único imputado a Andrés "Pitu” Almonacid.

Luego de producida la prueba documental y testimonial del caso, el fiscal jefe en su alegato final consideró probada la materialidad y autoría del delito en cabeza del imputado y solicitó que se lo declare penalmente responsable de “amenazas agravadas por el uso de arma”.

La defensa consideró probado el caso de la fiscalía, pero solo en cuanto a las amenazas. Planteo la nulidad del secuestro del arma, porque fue sin autorización judicial. Esto fue replicado por el fiscal Olazabal con jurisprudencia de la Cámara en lo penal local.

Así el juez integrante del tribunal unipersonal dio por cerrado el debate, pasó a deliberar, y el jueves 6 de noviembre, a las 14, dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

EL CASO

El caso llevado a debate se produjo el 3 de agosto de 2024, cuando siendo las 17:50 aproximadamente, la víctima se encontraba junto a su pareja e hijos menores de edad, saliendo de su domicilio en Sarmiento al 600.

Según la fiscalía, en esas circunstancias, Andrés Alfonso Almonacid se le acercó y sosteniendo con ambas manos un arma de fogueo, símil pistola, calibre 9mm, con inscripción “Bruni modelo P4 cal 9mm. K” le apuntó al damnificado y le manifestó: “...te voy hacer cagar hijo de puta...” “...no me importa que estés con tu familia...”.

Ante ello, el agredido ingresó a su domicilio y dio aviso a la policía.

Personal policial de Comisaría Primera logró interceptar a Almonacid en Rivadavia y Pellegrini. Cargaba en su espaldauna mochila de color negro, de la cual sobresalía un elemento que resultó ser un arma de fogueo tipo pistola, calibre 9mm, marca Bruni, modelo p4 cachas plásticas de color negro, con número de serie no visible, con un almacén cargador con inscripción BBM. Así se procedió a la inmediata detención de Almonacid en el lugar.

Presidió el tribunal unipersonal Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal jefe, acompañado por Florencia Do Carmo, procuradora de fiscalía; en tanto que la defensa de Almonacid fue ejercida por Luciana Risso, abogada de la Defensa Pública.