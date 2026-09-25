Marcela Pagano sostiene que Milei "está aislado" por su hermana

La diputada Marcela Pagano describió como “muy virulenta” la relación entre Javier y Karina Milei y aseguró que la secretaria General fue apartando a dirigentes y personas que tenían llegada directa al mandatario.

Marcela Pagano profundizó sus denuncias sobre el manejo de recursos públicos en la Quinta de Olivos y trazó un duro diagnóstico sobre el funcionamiento del círculo presidencial. Fue en el marco de una entrevista televisiva con el periodista Jorge Fontevecchia. La diputada nacional puso especialmente el foco en la relación entre Javier y Karina Milei, a la que definió como “muy virulenta”. Según sus declaraciones, estaría atravesada por una “extrema necesidad mutua”.

La legisladora, actualmente integrante del bloque Coherencia y anteriormente parte de La Libertad Avanza, sostuvo que la secretaria General de la Presidencia fue reduciendo progresivamente el entorno de confianza de su hermano. Aseguró también que ese proceso alcanzó a dirigentes, funcionarios y antiguos allegados que tenían acceso directo al mandatario.

“Ella deliberadamente fue quitándole el entorno a las personas que genuinamente tenían un vínculo con Milei”, afirmó Pagano. En ese grupo ubicó, entre otros, a Ramiro Marra, Diana Mondino, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

Según su descripción, los enfrentamientos entre los hermanos no rompen la sociedad política que mantienen. Por el contrario, aseguró que Javier Milei termina regresando al vínculo con su hermana aun después de atravesar fuertes discusiones.

“Él siempre vuelve a ella. Porque sin ella no puede sobrevivir, esa es la sensación que él tiene, incluso cuando desprecie sus decisiones y esté en contra de sus decisiones”, expresó.

La diputada vinculó esa relación con los recientes cambios introducidos en la Residencia de Olivos, donde el Gobierno avanzó con una reorganización que amplió las responsabilidades de Casa Militar y redujo la presencia de personal civil. El Ejecutivo argumentó razones de seguridad y eficiencia para justificar la medida.

Pagano ofreció una interpretación diferente. Aseguró que Karina Milei utiliza el aislamiento como respuesta cuando mantiene fuertes diferencias con su hermano. Y sostuvo que el último conflicto estuvo relacionado con la salida de María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y funcionaria cercana a la secretaria General.

“Cuando Milei no hace lo que Karina quiere, la consecuencia es que Karina lo aísla, le hace un vacío”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que el ingreso a la Residencia de Olivos quedó sujeto a controles más estrictos y que incluso personas cercanas al mandatario deben solicitar previamente una audiencia, especificar dónde se realizará y cuánto tiempo permanecerán en el lugar.

Pagano mencionó particularmente a Santiago Caputo y sostuvo que ya no tendría la misma libertad de ingreso que anteriormente. También aseguró que amigos del Presidente que solían permanecer en la residencia dejaron de contar con esa posibilidad.

Para la legisladora, ese proceso comenzó mucho antes de los últimos cambios en Olivos. “Ella fue haciendo un anillo y cada vez lo fue rodeando más”, sostuvo al describir la influencia que atribuye a Karina Milei sobre el círculo presidencial.

El otro eje central de las declaraciones de Pagano estuvo relacionado con las denuncias que viene impulsando por las contrataciones realizadas con recursos públicos. La diputada sostuvo que las situaciones detectadas en Olivos no pueden analizarse de manera aislada y las relacionó con otros episodios que cuestionó dentro de la administración nacional.

“Esto ya es sistemático”, afirmó. Pagano aseguró que observa “un comportamiento” mediante el cual se habrían creado empresas y direccionado contrataciones para obtener recursos estatales.

La diputada amplió recientemente su denuncia judicial por las compras realizadas para la Quinta de Olivos y apuntó contra integrantes del entorno de la Secretaría General de la Presidencia. Entre sus cuestionamientos aparecen el volumen de alimentos adquirido, servicios contratados para la residencia y posibles vínculos entre funcionarios y proveedores privados.

Uno de sus principales señalamientos recayó sobre María Belén Agudiez, cuya renuncia fue oficializada durante los últimos días. Pagano también involucró en sus presentaciones al jefe de Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, y planteó la existencia de posibles conflictos de intereses relacionados con contrataciones y vínculos personales.

Para Pagano, Javier Milei no puede quedar al margen de las responsabilidades políticas derivadas de las situaciones que denuncia. “Uno es cómplice por acción o por omisión”, afirmó, y sostuvo que el Presidente conoce los conflictos que se produjeron dentro de su administración.

Pagano también proyectó la relación entre los hermanos sobre el armado electoral del próximo año. Según afirmó, Karina Milei tendrá un peso determinante tanto sobre una eventual candidatura del Presidente a la reelección como sobre la conformación de la fórmula.

“No tengo dudas de que él se va a volver a candidatear”, sostuvo. Inmediatamente agregó que, a su entender, la última palabra sobre quién podría acompañarlo volverá a quedar en manos de la secretaria General.

La diputada mencionó a Martín Menem como la figura que, según su lectura, Karina Milei preferiría para integrar una eventual fórmula presidencial. También habló de Sandra Pettovello y se refirió al distanciamiento político con Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Pagano recordó además que fue Javier Milei quien eligió a Villarruel como compañera de fórmula en 2023 y aseguró que esa decisión generó posteriormente reproches de Karina hacia su hermano. “Esta vez creo que ella va a tener mayor poder de fuego, lo viene demostrando, es la de la última palabra”, afirmó.

La legisladora resumió así una de las principales ideas que atravesaron sus declaraciones: pese a las fuertes discusiones que describe entre Javier y Karina Milei, considera que la sociedad política entre ambos permanecerá intacta.

“Es una sociedad muy unida la de ellos dos en cuanto al poder; después, en cuanto a los vínculos, es extremadamente polarizada esa relación”, concluyó Pagano.