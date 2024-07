Marcelo Polino contó por qué se fundió con la venta de calzoncillos

Marcelo Polino es una de las personalidades muy reconocidas del mundo del espectáculo y la farándula argentina desde hace ya muchos años. Su amplio y largo recorrido en los medios de comunicación y trabajando como periodista lo llevaron a ser una de las más célebres figuras en el rubro.

Sin embargo, hace varios años atrás, el conductor sorprendió a todos con un nuevo emprendimiento que se traía entre manos y que estaba relacionado con la ropa interior. Sin embargo, el negocio no prosperó y la marca se fundió. Ahora, Polino recordó aquellos momentos cuando quiso mantener a flote su propia empresa.

MARCELO POLINO RECORDO SU EMPRESA

Los primeros meses de 2010 Marcelo Polino sorprendió al anunciar que comenzaría una nueva etapa en su vida como empresario de la moda. Incluso, para dejar en claro que su tarea en el mundo del espectáculo no quedaría relegado, la presentación oficial tuvo lugar en el porteño teatro Maipo, gracias a la ayuda de su amigo el empresario teatral Lino Patalano.

La presentación en el porteño recinto ubicado en la calle Esmeralda al 400 de Marcelo Polino Underwear, evento que incluyó un desfile de la flamante colección Acero 2010 contó con la presencia de varios famosos y una amplia cobertura por parte de la prensa.

Pero todo comenzó de maravillas, y luego empezarían los problemas, tal como detalló en las últimas horas en charla con Sebastián Wainraich en el ciclo La noche perfecta de El Trece, donde contó: “Hacía batas, camisetas y también había calzoncillos. Me fundí”.

“Lo pagué todo yo. ¿Viste que los famosos ponen el nombre y otros la plata? Yo puse toda la plata porque dije ‘en algún momento me voy a cansar de boludear en la tele y quiero tener como una pequeña empresa”, agregó el jurado del Bailando.

En cuanto a como empezaron los problemas, siguió: “Puse un local en Santa Fe y Callao, un local muy caro, todo de primera línea. Tenía dos empleados, y por ahí yo estaba grabando y me llamaba Mati, mi asistente y me decía ‘faltó la chica de la mañana’ y yo estaba ‘0,1′”.

“llegó un momento en que me harté. Me quedó un remanente bastante grande de calzoncillos... había, no sé, 500. Pero lo gracioso es quién me ayudó a venderlos, nadie se lo puede imaginar”, sostuvo sobre la crisis de su emprendimiento.

COMO SALVO LA PLATA DE SU EMPRENDIMIENTO

En relación a quien lo ayudo, Polino contó: “Estaba en la tele haciendo el programa en América y yo puteaba porque tenía los calzoncillos y la guita que gasté, y estaba Luis Beldi, periodista, que me dijo ‘te voy a contactar con alguien que te va a comprar los calzoncillos. Yo gracias a Luis Beldi, que nunca más volví a ver, vendí todo el remanente de los calzoncillos”.