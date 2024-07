Marcos Ginocchio a los besos con una conocida periodista deportiva

Ángel de Brito reveló que vieron a Marcos Ginocchio a los besos con la periodista deportiva Sofía Martínez, ex pareja de Diego Leuco, en una famosa fiesta.

QUIEN ES LA NOVIA DE MARCOS GINOCCHIO

Tras un extenso enigmático en LAM (Améirca), el conductor dio pistas para que sus panelistas y el público descubrieran quién es la "influencer" con la que Marcos Ginocchio fue visto a los besos en la fiesta conocida como "La Polenta".

“Son jóvenes, los dos influencers, tienen más de un rubro ambos, son distintos entre ellos porque sus lugares de pertenencia no matchean tanto por eso va a sorprender cuando lo cuente. Los dos tienen muchos seguidores, los dos salieron con otros influencers. Ella no estuvo en ningún reality hasta ahora, pero la veo con mucha proyección en el medio”, comenzó de Brito.

“Él es Marcos Ginocchio. No va a hablar. Ella no es la China Suárez. Ella es un poquito más grande. Es muy bonita, es influencer y tiene profesión. No es actriz, no es modelo, no es deportista", agregó, y aclaró: "Tampoco es Sofía ‘Jujuy’ Jiménez". Y continuó: “Apareció en tele, no fue Angelita, pero podría serlo tranquilamente. Factura lindo. No es Cande Molfese. Es linda la pareja. Ella tiene 29 años. Es conocida hace unos años y hay algo que la destacó en el medio”.

Sobre el final de la emisión de LAM, Ángel de Brito dio a conocer el nombre de la mujer en cuestión: "Estaba El Primo a los besos, testigos, amigos míos los vieron que estaban ahí, con Sofi Martínez”.

El periodista señaló que no sabía si era el inicio de un romance o solo fue un encuentro casual donde hubo mucha onda. “Fue una cosa de boliche. No sé si va a prosperar pero...”, concluyó de Brito.

Sofía Martínez terminó su relación con el periodista Diego Leuco a fines del 2023. Recientemente, la conductora de Llave a la eternidad (TV Pública) y columnista de Urbana Play (FM 104.3), que cubrió el bicampeonato de la Selección argentina en la Copa América, fue vinculada con Pablo Aimar, ayudante de campo de la selección argentina de fútbol. Sin embargo, Martínez fue tajante al desmentirlo.

Mientras que Marcos fue vinculado a la China Suárez, y se supo que también vivió un romance con Julieta Poggio, su ex compañera en Gran Hermano.