María Becerra decidió alejarse de las redes

María Becerra tomó la decisión de alejarse de las redes sociales para desintoxicarse de los comentarios ofensivos que recibe a diario. La cantante usó su cuenta de X para emitir un comunicado en el que confirma que sufrió ansiedad y ataques de pánico.

“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, comenzó diciendo la Nena de Argentina.

Y acto seguido agregó lo que suele experimentar día a día: “Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo”.

Al mismo tiempo, Becerra reconoce que en parte la fama es así y “entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan”. “Pero llegar al punto de insultarme, como lo hacen, es inaceptable. No voy a seguir tolerando esto porque me hace mal”, reconoció.

La cantante que también será parte del spin off de El Marginal reflexionó sobre su situación y reconoció que “no voy a seguir siguiendo masoquista teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles”.

Para cerrar, les contó a sus más de 14 millones de seguidores que prefiere dejar todo en manos de una persona de confianza para que sea la encargada de manejar sus redes. “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo”.

DEBUT ACTORAL

Hace tiempo comenzó a circular un rumor que finalmente la cantante confirmó. Es que Becerra será parte del spin off de El Marginal que será producida por Underground y Netflix.

“Quería decirles algo sobre lo que ustedes tenían muchas dudas y salieron muchas noticias, pero yo no dije nada”, había dicho en un video que subió a sus redes sociales, donde finalmente confirmó que será parte del elenco de En el barro.

“Soy muy fanática de El Marginal, me fascina, así que estoy chochísima con mi participación en esta serie”, dijo la cantante que comenzó con sus grabaciones.

La serie mostrará cómo Gladys Guerra, conocida como La Borges, está siendo conducida a la prisión de La Quebrada junto con otras condenadas sin experiencia en prisión. En el trayecto son atacadas. El vínculo que las traslada se hunde en el río y las presas, abandonadas a la suerte, enfrentan una muerte segura. Sin embargo, Gladys se libera y libera a las demás.

Cubiertas de barro, las sobrevivientes alcanzan la orilla. Luego enfrentarán la hostilidad del régimen carcelario y el diseño de las diferentes tribus que manejan el cotidiano de la prisión.

Desde ese momento sabrán construir su lugar en el universo de La Quebrada y se transformarán en una nueva banda a la que denominarán Las embarradas.