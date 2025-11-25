Martes con calor y viento: así estará el tiempo en Comodoro

Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 17°C y viento del noreste entre 23 y 31 km/h.
A la tarde se espera un aumento de la temperatura hasta los 27°C, con cielo mayormente nublado. El viento rotará al oeste, manteniendo una intensidad de 23 a 31 km/h.
La noche continuará con cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura a 20°C y viento del noreste entre 13 y 22 km/h. Podrían registrarse ráfagas que alcancen entre 51 y 59 km/h.
Una jornada cálida, sin lluvias y con viento presente especialmente hacia la noche.