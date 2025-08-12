Martes con lluvias aisladas y viento en Comodoro

El pronóstico del tiempo para hoy indica una jornada inestable con chaparrones en la primera mitad del día y un persistente viento del sur, que se mantendrá durante todo el martes.

La ciudad de Comodoro Rivadavia experimentará una jornada de martes con condiciones climáticas variables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con un 40 a 70% de probabilidades de chaparrones, una situación que se extenderá durante toda la mañana. La temperatura se mantendrá baja, con una máxima de 8°C.

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables. Si bien la probabilidad de precipitación disminuirá a un rango del 10 al 40%, aún se esperan algunos chaparrones aislados. La temperatura alcanzará su punto más alto en la jornada, llegando a los 9°C.

Finalmente, para la noche, el cielo comenzará a despejarse. Se espera una transición a un estado "algo nublado" con 0% de probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta los 6°C.

El viento será un factor constante durante todo el día. Con una dirección predominante del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El viento se mantendrá con una velocidad sostenida de entre 23 y 31 km/h a lo largo de las 24 horas.