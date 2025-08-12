Martes con lluvias aisladas y viento en Comodoro

La ciudad de Comodoro Rivadavia experimentará una jornada de martes con condiciones climáticas variables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con un 40 a 70% de probabilidades de chaparrones, una situación que se extenderá durante toda la mañana. La temperatura se mantendrá baja, con una máxima de 8°C.
Por la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables. Si bien la probabilidad de precipitación disminuirá a un rango del 10 al 40%, aún se esperan algunos chaparrones aislados. La temperatura alcanzará su punto más alto en la jornada, llegando a los 9°C.
Finalmente, para la noche, el cielo comenzará a despejarse. Se espera una transición a un estado "algo nublado" con 0% de probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta los 6°C.
El viento será un factor constante durante todo el día. Con una dirección predominante del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El viento se mantendrá con una velocidad sostenida de entre 23 y 31 km/h a lo largo de las 24 horas.