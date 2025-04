Martín Villagrán: "trataremos de imponer nuestro ritmo de juego"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó a los entrenamientos, con miras al partido que jugará el miércoles de la próxima semana de local ante Argentino de Junín, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El director técnico Martín Villagrán dialogó este jueves al mediodía con El Patagónico y habló del gran momento por el que atraviesa el equipo, que con ocho victorias consecutivas se metió en puestos de playoffs. "Ganando cuatro partidos garantizaríamos estar en los playoffs", afirmó.

- ¿Dónde estuvo el click para que Gimnasia logre estos ocho triunfos seguidos?

Creo que la incorporación de Rob Whitfield y Ken Horton fue muy productiva. El equipo no estaba mal, estábamos bien, pero nos faltaba cerrar los juegos. Cerramos mal con Instituto de local, con Atenas y el primer partido con Obras. Se nos escapa un partido en Regatas y en San Martín de Corrientes también sobre el final. Son cinco partidos que, de haber ganado dos, hasta estaríamos mejor en la tabla de posiciones. La llegada de Whitfield y Horton nos mejoró el tiro de tres puntos, nos generó más espacios para Travis (Daniels), para (Andre) Nation o para las penetraciones de Nico De los Santos. A partir de ahí, el equipo mejoró no solamente en lo colectivo, sino en los resultados.

- ¿Qué tan importante es el apoyo del público?

El apoyo de la gente es tremendo. Jugar acá en el Socios es algo hermoso, siempre hay un gran marco de público y se hace sentir, y más en estos momentos. Estábamos con récord de 8-12 y la gente no dejaba de venir y de alentar. Eso es agradecimiento total del plantel hacia la gente y esperemos que nos sigan acompañando el miércoles 16, porque después vamos a tener tres partidos afuera.

- ¿Cuántos triunfos le restan a Gimnasia para asegurarse un lugar en los playoffs?

Creo que con cuatro triunfos más garantizaríamos estar en los playoffs, e iremos por el primero contra Argentino. Para nosotros, todos los partidos son duros. Uno se tiene que preparar mentalmente para saber que va a enfrentar a un equipo que necesita los puntos. Entonces, si no hacés las cosas bien en lo defensivo y en lo ofensivo, lo podés sufrir. Trataremos de imponer nuestro ritmo de juego, que viene siendo muy bueno, para llevarnos la victoria.

- ¿Qué es lo que te gustó del equipo en estos últimos partidos?

Me ha gustado que hay momentos donde recibimos parciales de 8-0, 9-0, 10-0 y el equipo nunca se cayó. Sale de esa situación y vuelve a tratar de jugar como el cuerpo técnico quiere. Eso me parece fundamental, como así también no dejar de perder de vista la idea de juego colectivo en pos del equipo.

- ¿Qué te parece el nivel de competencia que hay en la Liga Nacional?

Para mí es muy bueno. De hecho, ahora tenés dos equipos en la Final Four de la Champions, que son Instituto y Boca. Quimsa, con la incorporación de Robinson, levantó muchísimo. Están encontrando, me parece, lo que estaba buscando Leandro Ramella y ya están cuartos otra vez. Obras y Oberá tienen muy buen plantel, la Liga es muy competitiva y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Peñarol nos hizo un partidazo acá, sin tener al ‘Chuzito’ González y Marín. Entonces, tenés que estar muy bien preparado para, primero, para clasificar a playoffs, y después para lo que venga en adelante.