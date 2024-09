Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde por sus acusaciones

En los últimos días, Jimena Monteverde expuso su mala relación con Maru Botana e incluso la acusó de ser la culpable de no poder seguir con un proyecto en América TV. Al escuchar todas las acusaciones, la otra cocinera no temió a la hora de salir al cruce con los tapones de punta.

Es cierto que en su discurso Jimena Monteverde ataca a Maru Botana y la acusa de ser la culpable de cortarle las alas en un programa que tenía junto a Coco Carreño. Sin embargo, en una parte del relato reconoce no saber exactamente qué ocurrió.

“Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste”, comentó en diálogo con Gente hace sólo unos días.

Ahora, al tanto de todo lo ocurrido, Maru Botana salió muy caliente y dolida a dar su versión: "Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mi. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara. Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema, lo hablen cara a cara".

Asimismo, no sólo le respondió a Jimena Monteverde, sino que también a Yanina Latorre y Sergio Lapegüe, quienes contaron historias que manchan su reputación: "A vos Jimena te hablo: no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia. Dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa cuando su mujer estaba bailando en el programa. No entiendo esa mentira".

Sumado a esto, también habló sobre su vínculo con Coco Carreño, ya que se la acusó de tener un mal trato: "Coco vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba. Lo hice popular. Yanina, no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad, lo que ella dice es todo mentira".

Ya con lágrimas en los ojos, Maru Botana cerró: "Yo tengo trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mi".