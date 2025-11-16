La segunda carrera se desarrolló este domingo a Beneficio del Hogar de Niños. Participaron deportistas, comerciantes, familias y vecinos.

Más de 300 personas corrieron por una causa solidaria en Caleta Olivia

La 2da Carrera Solidaria a Beneficio del Hogar de Niños volvió a llenar de energía y solidaridad la costanera local. Más de 300 personas -entre deportistas, comerciantes, familias y vecinos- participaron desde las 9 de la mañana en una jornada a puro sol y deporte, con punto de partida en el Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen.

El evento fue impulsado por el grupo “Amigos del Hogar”, en conjunto con la senadora nacional Natalia Gadano, su equipo de trabajo, la Secretaría de Deportes del Municipio y más de 30 entidades colaboradoras, entre empresas, comercios y emprendimientos locales.

La comunidad caletense se unió con entusiasmo para apoyar una causa noble: ayudar al Hogar de Niños, uno de los espacios más vulnerables de la ciudad. La recaudación será destinada en su totalidad al hogar de niños.

“Estoy muy emocionada, el año pasado corrí embarazada de 8 meses, y hoy completé los 5km con mi hijo en el cochecito”, expresó Ñahue, con su bebé en brazos.

La senadora Gadano destacó: “Quiero agradecer a cada vecino por sumarse a esta jornada solidaria. Eventos como este demuestran que cuando la comunidad se une por un objetivo común, todo es posible”.

Además formaron parte de la jornada Antonio Carambia, intendente de Las Heras; David Jones, el secretario de deporte de Caleta Olivia; la referente social del Merendero 11 de Noviembre, María Vidal; y Javier Maldonado, de Flota Amarilla.

La jornada concluyó con la entrega de premios en las distintas categorías, según la distancia recorrida. En los 5 km general masculino, el primer puesto fue para Fabio Gallardo, seguido por Diego Soto y Samuel Robles. En los 5 km general femenino, las ganadoras fueron Susana Barría, Eliana Ríos y Gisela Mendoza. Asimismo, en la categoría 10 km general masculino los reconocidos fueron Emanuel Ainqueo, Gabriel Torres y Juan Borquez; mientras que en los 10 km general femenino el podio quedó conformado por Gabriela Yans, Estefanía Segovia y María Micaela Quispe.

Imagen de WhatsApp 2025-11-16 a las 12.08.23_2b2611f5