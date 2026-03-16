Más de 70 mujeres iniciaron curso digital

La propuesta se desarrolla en el marco del programa “Nutriendo Futuro”, impulsado por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio.

Este lunes por la mañana en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), la Municipalidad, a través de la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a cargo de María Cativa, en articulación con el Banco Patagónico de Alimentos, dio inicio a la primera capacitación del año 2026, destinada a mujeres que ya forman parte del programa “Nutriendo Futuro”.

En la ocasión, se dictó el taller “Reinventate en la era digital: herramientas para el desarrollo productivo”, del que participaron 70 mujeres del primer grupo de beneficiarias. La propuesta continuará durante la semana para las restantes participantes incluidas en el programa.

En relación a la iniciativa, la directora de Políticas de Género con Abordaje Territorial, Verónica Opazo, explicó que “este el cuarto año consecutivo que tenemos en la ciudad el Programa del Banco Patagónico de Alimentos, que brinda asistencia alimentaria y talleres de fortalecimiento a alrededor de 200 mujeres”.

En cuanto al propósito del taller, indicó que “tiene que ver con poder brindarles herramientas digitales para la inserción en emprendimientos productivos de venta artesanal, justamente para que ellas puedan empezar a adquirir conocimientos y habilidades”, al tiempo que puntualizó que “la idea es que la mujer pueda acceder a espacios laborales y a la autonomía económica”.

Opazo además remarcó que se trata de una política pública de la Secretaría que “nos permite el seguimiento y el sostenimiento de los vínculos profesionales, no es solo la asistencia alimentaria, sino el acceso a talleres de fortalecimiento desde una mirada integral a la mujer. Nuestro objetivo principal, es que cada una de las mujeres con la que nosotros trabajamos, pueda tener esa autonomía, lo que le va a permitir también acceder a una vida libre de violencia”.