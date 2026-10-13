Más de cien trampolines vibraron con la Master Class de Minitramp

Se desarrolló el sábado en la Escuela Nº 1 y estuvo a cargo de la instructora Claudia Vega, teniendo como invitada a Belén Narzisi de Buenos Aires.

El último sábado se llevó a cabo una Gran Master Class de Minitramp, que estuvo a cargo de la instructora Claudia Vega, teniendo como invitada a Belén Narzisi de Buenos Aires, de Belu ATR Jump. Más de cien trampolines estuvieron en acción en el SUM de la Escuela Nº 1.

Hubo un taller de técnica coreográfica, una súper master, todo diagramado para alumnas e instructores, bajo la organización y coordinación general de la instructora local Claudia Vega, teniendo como invitada especial a la profesora Belén Narzisi.

“Detrás de este evento hubo meses y horas de planificación, donde todo fue un éxito. Se trabaja con pasión, y el resultado rompió las expectativas, con más de 100 trampolines en escena”.

“No solo cumplí una meta, sino que también dejé marcado este momento en cada una, donde hubo una verdadera fiesta llena de alegría, energía y potencial. Y sobre todo nuestra invitada se llevó un hermoso recuerdo”, aseguró Claudia Vega.

La convocatoria fue muy positiva donde se pudo adquirir nuevos conocimientos en la disciplina. “La participación de la gente fue muy positiva, participaron llenas de energía, muchos agradecimientos lleno de cariño y solicitando otra master pronto. También, gente de alrededores se fueron felices y queriendo volver pronto”, aseguró Vega.

Cabe recordar que la instructora de Minitramp, Claudia Vega, dicta clases para adultos los días lunes, miércoles y viernes de 15 a 19. Martes y jueves a las 14; además, en estos dos días se suma el Minitramp Kids a partir de las 17 en zona norte, en la sede de Clauvegafitness, en calle Abel Ippoliti 2332.

“La impresión que se llevó la profe Belén Narzisi fue muy positiva, sobre el potencial que hay en la Patagonia en el deporte”, dijo por último Claudia Vega, quien sigue enseñando y promocionando la disciplina en Comodoro.